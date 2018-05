Eva Vrabcová Nývltová se chce postavit na start newyorského maratonu. Běžky už jsou minulost

Je to sportovkyně, která startovala jak na zimních, tak na letních olympijských hrách. Bývalá běžkyně na lyžích a nyní profesionální atletka Eva Vrabcová Nývltová se sice pražského maratonu neúčastní, ale na start by se ráda hned postavila. „Závidím všem, kteří mohou běžet,“ říká s úsměvem. Praha 20:57 6. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V atletice se Eva Vrabcová Nývltová cítí lépe | Foto: Martin Dušek

Pro běžkyni je letos vrcholem sezony mistrovství Evropy v Berlíně, ráno před maratonem si ale měla možnost proběhnout část trati jako součást tréninku a atmosféra ji strhla.

„V Praze je to tak parádní, běžci se mají na co těšit,“ přiznává.

Neskrývá také, že prožívá šťastné období – lyžování pro ni už byla jenom rutina a povinnost, pak ale objevila běhání. Ale nejenom to. S manželem si postavili pěkný nový domek, má skvělou rodinu a přátele. A přiznává, že je také čas na miminko.

„Můžu říci, že kolem sebe mám partu lidí, na které se mohu spolehnout,“ nastiňuje s tím, že do vrcholových závodů v klasickém lyžování se vracet nechce.

Ačkoliv v lyžování měla kamarádky a s některými se nadále vídá, tak atmosféra mezi běžci je příjemnější.

„Lyžařská minulost už je opravdu minulost,“ uzavírá v rozhovoru pro Radiožurnál Eva Vrabcová Nývltová.

Loni se také účastnila i newyorského maratonu, do 35 km dokonce běžela o vítězství – afričtí běžci jsou fenomenální, ale dají se podle jejích slov porazit.

A letos by se do města, které ji uchvátilo, ráda vrátila. Poslala už žádost, aby mohla startovat na letošním maratonu v New Yorku.