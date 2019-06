Češi slaví další medaile z Evropských her, dvě štafety atletů vybojovaly stříbro

Čeští atleti získali na Evropských hrách v Minsku dvě stříbrné medaile. Filip Sasínek, Diana Mezuliáníková, Patrik Šorm a Marcela Pírková byli druzí ve stíhací štafetě, Jan Tesař, Barbora Malíková, Lada Vondrová a Michal Desenský podlehli ve smíšené štafetě na 4x400 metrů rovněž pouze Ukrajincům. Minsk 21:35 23. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Štafeta na evropských hrách v Minsku. | Zdroj: ČTK/AP/Sergei Grits

V novém formátu atletických soutěží v Minsku postoupilo české družstvo z prvního místa ve skupině C do středečního semifinále. Devět medailových sad se ale rozdělilo už po dnešní kvalifikaci, v níž se v každé disciplíně vyhodnotilo pořadí 24 zúčastněných atletů nebo štafet.

Filip Sasínek, Diana Mezuliáníková, Patrik Šorm a Marcela Pírková byli druzí ve stíhací štafetě na 800, 600, 400 a 200 metrů. Třebaže odstartovali s bezmála pětivteřinovou ztrátou na domácí Bělorusy, dokázali je o dvě setiny porazit a čistý čas 4:26,22 jim nakonec vynesl stříbro.

Jan Tesař, Barbora Malíková, Lada Vondrová a Michal Desenský podlehli ve smíšené štafetě na 4x400 metrů rovněž pouze Ukrajincům. Sprinter Zdeněk Stromšík byl na stovce časem 10,50 čtvrtý, k bronzu mu chybělo osm setin. Nikola Ogrodníková nepřehodila v oštěpu hranici 60 metrů a skončila šestá.

Evropské sportovní hry v Minsku:

Atletika:

Muži:

100 m: 1. Nascimento (Portug.) 10,35, 2. Volko (SR) 10,38, 3. Harvey (Tur.) 10,42, 4. Stromšík (ČR) 10,50.

110 m př.: 1. Fofana (It.) 13,60, 2. Parachonka (Běl.) 13,68, 3. Duvalídis (Řec.) 13,72, ...9. Ryba (ČR) 14,02.

Výška: 1. Nědosekov (Běl.) 227, 2. Ivaňuk (Rus.) 226, 3. Bondarenko (Ukr.) 221, ...16. Heindl (ČR) 208.

Ženy:

100 m: 1. Mihalinecová (Slovin.) 11,36, 2. Cimanovská (Běl.) 11,36, 3. Spanudakiová (Řec.) 11,61, ...11. Pírková (ČR) 11,75.

100 m př.: 1. Hermanová (Běl.) 12,89, 2. Ploticynová (Ukr.) 13,14, 3. Kerekesová (Maď.) 13,16, ...12. Jiranová (ČR) 13,72.

Dálka: 1. Sokolovová (Rus.) 676, 2. Mirončiková-Ivanovová (Běl.) 671, 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 658, ...15. Křížková (ČR) 594.

Oštěp: 1. Chaladovičová (Běl.) 64,37, 2. Staryginová (Rus.) 63,57, 3. Palameikaová (Lot.) 63,22, ...6. Ogrodníková (ČR) 59,49.

Smíšená štafeta 4x400 m: 1. Ukrajina 3:17,31, 2. ČR (Tesař, Malíková, Vondrová, Desenský) 3:19,05, 3. Portugalsko 3:19,63.

Stíhací štafeta (800+600+400+200 m): 1. Ukrajina 4:25,02, 2. ČR (Sasínek, Mezuliáníková, Šorm, Pírková) 4:26,22, 3. Itálie 4:29,07.

Týmová soutěž DNA - kvalifikační skupina C: 1. ČR (postup do semifinále), 2. Bělorusko, 3. Litva.

Basketbal 3x3:

Muži:

Lotyšsko - ČR 21:17, ČR - Turecko 22:13.

Box:

Muži:

Do 64 kg - 1. kolo: Fodor (Maď.) - Novák (ČR) 4:1.

Do 75 kg - osmifinále: Bakši (Rus.) - Bartl (ČR) 5:0.

Ženy:

Do 51 kg - osmifinále: Grigorjanová (Arm.) - Freiherrová (ČR) 5:0.

Lukostřelba:

Muži:

Kladkový luk - osmifinále: Seywert (Luc.) - Vaněk (ČR) 144:142.

Sambo:

Muži:

Do 90 kg: 1. Rjabov (Rus.), ...7. Vacek (ČR).

Silniční cyklistika:

Muži:

Závod s hromadným startem (180 km): 1. Ballerini (It.) 4:10:04, 2. Jakin (Est.), 3. Auer (Rak.) oba -16, ...9. Bárta -41, 17. Sisr, 34. Neuman, 66. Otruba všichni -54, 93. Hampl (všichni ČR) -6:32.

Sportovní střelba:

Muži:

Vzduchová pistole: 1. Černousov (Rus.) 241,4, 2. Omelčuk (Ukr.) 239,6, 3. Strautmanis (Lot.), ...v kvalifikaci 24. Dubový (ČR).

Trap: 1. Kostelecký (ČR) 44, 2. Grazini (It.) 42, 3. Heading (Brit.), 4. Lipták (ČR).

Ženy:

Vzduchová pistole: 1. Arunovičová (Srb.) 241,2, 2. Korakakiová (Řec.) 238,9, 3. Bonevová (Bulh.), ...v kvalifikaci 27. Dědová (ČR).

Trap: 1. Stancová 46, 2. Rossiová (obě It.) 44, 3. Galvezová (Šp.), ...v kvalifikaci 27. Janečková, 29. Hrdličková (obě ČR).

Stolní tenis:

Ženy:

Dvouhra - 3. kolo: Shao Jieni (Portug.) - Matelová (ČR) 4:3 (5, 7, -4, -9, -7, 8, 13).