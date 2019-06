Pouhých 19 setin sekundy chybělo české běžecké štafetě na Evropských hrách k medaili

Jedenáct medailí už získali čeští sportovci na Evropských hrách v Minsku. A mohlo jich být 12, chyběl kousek. Konkrétně 19 setin sekundy. Právě o tolik doběhli čeští atleti, ve složení Filip Šnejdr, Diana Mezuliáníková, Patrik Šorm a Marcela Pírková, za bronzovými Němci v závěrečné disciplíně týmové soutěže, štafetě na 800, 600, 400 a 200 metrů. S Filipem Šnejdrem, který závod rozbíhal, mluvil reportér Lukáš Michalík. Minsk 11:53 29. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atlet Filip Šnejdr (vpravo) při doběhu cílem závodu na 800 metrů na březnovém halovém mistrovství Evropy v Glasgow | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

Filipe, nakonec je z toho čtvrté místo, jak ho hodnotíte?

Kdybych to měl brát z pohledu úplně před začátkem, tak čtvrté místo je super. Nevěděli jsme, jestli se vůbec dostaneme do finále, ale teď je to smůla. Bylo to o fous.

Je těžké to udělat nějak jinak, protože jsme měli dvě sekundy za sebou Francouze, takže jsem věděl, že potřebujeme běžet alespoň tak rychle, aby nás nedohnali. Zároveň na 800 metrech je strašně těžké někomu utéct, kór, když takhle fouká, na 600 metrech to samé. Němci se tak vezli za námi a pak záleželo více méně na čtvrtce a dvoustovce. Je to ale škoda.

Soutěžilo se tu v novém formátu. Jak jste si ho užíval?

Je super, že je to týmová soutěž. My jsme byli jako tým hodně sepjatí dohromady a fandili jsme si. Třeba i já na osmistovce jsem při každém proběhnutí cílem viděl naši skupinu a výškaře Martina Heindla uprostřed pole a je to fajn být takhle s týmem.

Jak vysoko řadíte toto čtvrté místo z Minsku?

Nedá se to moc porovnávat s individuálním úspěchem, to nejde. Nevíme, jak moc silné sestavy měly ostatní týmy. Vím, že Německo, Polsko, Španělsko, ti všichni mohli udělat asi trošku lepší sestavu. My jsme se naopak snažili udělat co nejlepší tým, takže těžko porovnávat v tomto ohledu. Ale když se nedívám na výsledky, ale na týmového ducha a na to, jak jsem si to užil já sám, tak asi snad nejvýše, co to jde, protože středa byla vážně skvělá. A když hned 15 sekundu po doběhnutí cílem jsou všichni na ploše, tak to je super.