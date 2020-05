Pěstuje kávu a trestá podvodníky. Kdybych dopoval, v Etiopii bych zemřel, říká maratonská legenda

Kdo si pomůže dopingem, nedostane od nás zákaz startu, ale rovnou půjde do vězení. Etiopská vláda před čtyřmi lety začala přísně trestat sportovce, kteří budou mít v krvi nepovolené látky. Tohle rozhodnutí začal od svého zvolení předsedou Etiopské atletické federace podporovat i legendární vytrvalec Haile Gebreselassie. Addis Abeba 16:26 14. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Haile Gebreselaisse | Zdroj: Reuters

Dopující běžci v Etiopii jdou do vězení. Tamní vláda přijala takový zákon před čtyřmi lety a ten nejslavnější etiopský sportovec Haile Gebreselassie, takové rozhodnutí vítá.

Dvojnásobný olympijský vítěz a světový rekordman v maratonu Haile Gebreselassie podporuje tvrdé tresty pro dopující sportovce v Etiopii.

„Nechci vidět sportovce ve vězení. Ale jakmile jsem se stal předsedou Etiopské atletické federace, tak jsem tenhle zákon podpořil. Protože v některých případech se z dopování stává opravdu velký celospolečenský problém – není to jen o vyhrání závodu,“ vysvětluje v rozhovoru přes aplikaci Zoom s odkazem k podmínkám v africké zemi.

Když on závodil, žila skoro polovina lidí v Etiopii pod hranicí chudoby. Díky genetickým predispozicím se v Keni a Etiopii rodí výborní vytrvalci a běhání je jednou z možností, jak se dostat k penězům. Za vítězství i za překonání traťových rekordů pořadatelé velkých závodů nabízí pro Etiopany nesmírné částky.

Doping se jim ‚vyplatí‘

„Víte, co si atlet řekne? ‚Hm, no tak já si ten doping vezmu, vyhraju ten závod. Pak sice dostanu třeba čtyřletý zákaz, fajn, ale těch přibližně tři sta tisíc dolarů mi zůstane. Takový peníze nikdy v životě nevydělám.‘ Proto má ten trest vězení smysl. Protože tím se z toho člověka stane v očích ostatních zloděj, společnost ho odsoudí. A to je pro něj ještě větším trestem než to, že je ve vězení,“ myslí si někdejší držitel světového rekordu v maratonu.

Veřejné zostuzení má v tradiční etiopskéspolečnosti stále velkou váhu a sám Gebreselassie by se ho nechtěl nikdy dožít. Proto si dával ve své kariéře na přelomu tisíciletí velký pozor, aby jeho jméno nikdy nebylo spojené s dopingem.

„Ten den, kdy by to oznámili, tak bych v očích Etiopie zemřel. Vůbec bych nesměl ukázat svůj obličej na veřejnosti. Proto chci jako sportovec, jako Haile Gebreselassie, vidět čisté sportovce,“ říká muž, který se od konce kariéry přibližně před osmi lety začal živit jako podnikatel. Chvíli prodával auta, ale v současnosti vydělává mimo jiné jako pěstitel etiopské kávy.

