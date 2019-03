Atleti mají z halového šampionátu jedinou medaili. ‚Snažili se, není co vyčítat,‘ říká Dvořák

České atletické výpravě halové mistrovství Evropy v Glasgow medailově nevyšlo. Hned v prvním finále šampionátu sice slavila bronz koulaře Tomáše Staňka, nejblíže další medaili byla ale až v závěrečném bloku šampionátu, kdy si pro čtvrté místo na patnáctistovce doběhl Filip Sasínek. Glasgow 9:21 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jediný český medailista na HME - koulař Tomáš Staněk | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

V jednom z nejočekávanějších závodů šampionátu Filip Sasínek bronzovou medaili z Bělehradu neobhájil. V konkurenci vítězného Poláka Marcina Lewandowského nebo velkého norského talentu Jacoba Ingebrigtsena ale zaostal v podstatě jen o jedno místo za svým reálným cílem.

„Jsou i hezčí místa než čtvrté. Třetí by bylo hezčí, ale jsem spokojený. Předvedl jsem to, na co jsem měl,“ řekl Radiožurnálu čtvrtý muž závodu na 1500 metrů.

Ukázat to nejlepší v elitní konkurenci a před zaplněnou halou u řeky Clyde, to Filip Sasínek zvládl z českých atletů jako jeden z mála. Zbytek výpravy příliš nepřesvědčil. Jedinou medaili z halového mistrovství Evropy veze koulař Tomáš Staněk.

„Je to o osobních a sezonních rekordech. Už předvést kvalifikační výkon je pro řadu závodníků zásadní. Udělají hodně už proto, aby tu mohli startovat,“ přemýšlí reprezentační šéftrenér Tomáš Dvořák.

„Nedá se nic vyčítat, snažili se. Ale není to běh na pražských přeborech nebo na mistrovství republiky. Zásadní rozdíl je v tom, že tady jim někdo víc zavaří,“ vnímá Dvořák velmi odlišnou konkurenci.

Výškařce Michaele Hrubé v sektoru nepřekážely soupeřky, jen laťka. Ale ne tolik. Jednadvacetiletá atletka nejprve vyrovnala svůj nejlepší výkon sezony, poté ho na 194 centimetrech i překonala. A těší jí to víc, než konečné šesté místo.

„Mám radost z výkonu. To je to hlavní, s čím jsem do soutěže šla. Popravdě jsem se po finále musela jít podívat, protože jsem nevěděla,“ kolikátá jsem skončila, vysvětlovala Michaela Hrubá.

Společně s výškařkou se do Čech vrátí s letošním maximem už jen koulař Tomáš Staněk a tyčkařka Amálie Švábíková. A tak i proto český tým zůstal oproti sedmi medailím z předchozího šampionátu jen na jedné.