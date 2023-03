Naštěstí se to tou bramborou povedlo, ulevilo se koulaři Staňkovi po úspěšné kvalifikaci do finále

„Naštěstí se to tou poslední bramborou povedlo.“ To říkal po dramatické kvalifikaci na halovém mistrovství Evropy obhájce titulu koulař Tomáš Staněk. Český reprezentant si při svém postupu do pátečního finále v Istanbulu prožil velké nervy.

Jak jste to prožíval?

Začnu asi omluvou fanouškům za to trápení a infarktové stavy. Nebyl jsem na tom o moc lépe. Ani nevím, kolik jsem měl ten pokus, tak jsem si říkal, že alespoň dvacet a půl musím tím posledním pokusem hodit jakýmkoliv pokusem a naštěstí se to tou poslední bramborou posledním pokusem povedlo. Soustředil jsem se, abych nešlápl na obroučku, nebo něco takového, protože jsem si říkal, že jsem na tom suprově. Byla by to obrovská škoda.

Říkáte bramborou, takže to nebyl úplně ideální pokus?

To ne, to nebyl. Vůbec mi tam nedošly nohy, byl to prostě pokus záchrany.

Co bylo špatně na těch předchozích pokusech? Jeden vám spadl těsně vedle nohou...

To se mi občas na závodech děje. Jak krásně mi to šlo při rozcvičování, tak jsem si říkal, že si to budu hlídat. Nechám se vést za levou rukou, předklonil jsem se a jen jsem cuknul hlavou a koule mi sjela z krku.

Měl jste psychickou pohodu z rozcvičování?

To mě až jakoby překvapilo, jakými volnými pokusy jsem házel tak daleko. Říkal jsem si, že z tohohle těch dvacet a půl musím hodit, ale samozřejmě je to kvalifikace a ty bývají dost těžké.