Bez Masláka, Holuši a Hejnové. Česká výprava bude na halovém ME doufat v medailová překvapení

Čeští atleti budou v Glasgow jen velmi těžko navazovat na poslední dva medailově výjimečné halové evropské šampionáty. V Praze vybojovali šest a pak v Bělehradu dokonce sedm cenných kovů. Teď má ale ve Skotsku česká výprava mnohem skromnější ambice a na vrcholu halové sezony, který začne po 11. hodině dopoledne, bude spíš spoléhat na překvapení. Glasgow/Skotsko 8:24 1. března 2019

„Tam byl opravdu silný výběr, přece jenom to nejlepší z Evropy, ale nechtěl jsem rozhodně zůstat stranou a nikomu to nedat zadarmo. Do každého závodu se snažím jít pro vítězství. I když je to bronz, tak je to super,“ povídal po finálovém závodu v Bělehradu před dvěma lety, tehdy nejpřekvapivější český medailista Filip Sasínek, který tak tehdy skvěle zastoupil zraněného obhájce titulu na patnáctistovce Jakuba Holušu.

Ten nebude závodit ani v Glasgow, stejně jako Zuzana Hejnová nebo Pavel Maslák, kterého nemoc připravila o souboj o čtvrtý kontinentální titul v řadě.

Lídrem reprezentace je tak aktuálně Tomáš Staněk. Tabulkově druhý nejlepší koulař startovní listiny lednovým výkonem z Jablonce nad Nisou. „Tam se mi moc nedařilo technicky, ale od té doby jsme na tom dost zapracovali. Zranění už je pryč a nebolí mě nic, takže si myslím, že jsem připravený,“ věří Staněk, že po lehčím svalovém zranění, kvůli kterému má v sezoně jediný start, může svůj výkon Jablonce 21 metrů a 16 centimetrů vylepšit.

Tabulkově medailové postavení má před dnešními večerními rozběhy patnáctistovky i Simona Vrzalová. „Ale já jsem nohama na zemi a snažím se soustředit na to dostat se do finále, protože to se mi zatím ani jednou nepodařilo. Zatím každý můj halový vrchol dopadl strašně,“ vzpomíná Vrzalová na evropský šampionát v Bělehradu i světový v Birminghamu. Vrchol halové sezony začne v 11:03 kvalifikací mužské dálky i s Radkem Juškou.