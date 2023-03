‚Šesté místo super, výkony strašné.‘ Vícebojař Kopecký si z halového mistrovství Evropy cení zkušenosti

Vícebojař Ondřej Kopecký patří mezi naděje české atletiky a na své první velké seniorské akci vybojoval 6. místo z halového mistrovství Evropy. A to den poté, co se v istanbulské aréně radovala jeho přítelkyně Amálie Švábíková z bronzu v tyčkařském sektoru. Istanbul 12:20 6. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vícebojař Ondřej Kopecký při skoku vysokém | Foto: Ali Atmaca | Zdroj: Profimedia

V tyčkařské disciplíně byl svěřenec Romana Šebrleho nakonec o kousek lepší než medailistka z šampionátu v Turecku Švábíková.

„Samozřejmě jsem to někde v hlavě měl. Přece jen 470 centimetrů už je dost. Na druhou stranu ale vím, že moje výšky bývají úplně někde jinde,“ řekl Radiožurnálu Kopecký.

Kopecký zvládl v tyči nakonec 480 centimetrů a s tím spokojený nebyl stejně tak jako u většiny disciplín sedmiboje v Istanbulu.

„Řekl bych, že ty výkony byly možná až strašné, fakt jsem počítal s něčím jiným. Mohl jsem to ale čekat, protože jsem byl z první seniorské akce trochu vyplašený. Takže šesté místo super, výkony nic moc, ale zkušenosti do příště jsou dobré,“ byl k sobě kritický čtyřiadvacetiletý vícebojař.

„S Romanem Šebrlem jsme si k tomu něco řekli jen lehce. Nešel jsem až tolik na hranu, chtěl jsem zůstat zdravý, dokončit to a nabrat zkušenosti, abych mohl bojovat o mistrovství světa a o olympiádu. Příště na tu hranu možná už půjdu, je to potřeba, kluci se zlepšují a já se chci dostat mezi nejlepší. Příště už snad budu více srovnaný s velkými závody,“ dodává.

Český reprezentant byl zároveň v sobotu prvním gratulantem u bronzu své o rok mladší přítelkyně Švábíkové na ploše istanbulské haly.

„Moc mě dojalo, když jsem viděla své plačící rodiče a když za mnou přiběhl Ondra pogratulovat mi, než odjede na hotel soustředit se na další den. To mě úplně dostalo, sundalo a asi mi to pomohlo uvědomit si, že jsem třetí,“ řekla Švábíková.

Amálie Švábíková je BRONZOVÁ! Tyčkařka a česká halová rekordmanka prošla na halovém ME až do bitvy o zlato, ze které si odváží největší úspěch kariéry!



„Mě to také docela dojalo, měl jsem na krajíčku. Potvrdila to, na co podle tabulek měla, což není nikdy jednoduché, zvlášť ze třetí příčky. Byla šťastná z první seniorské medaile, bylo to skvělé,“ přibližuje emotivní momenty Ondřej Kopecký.

Společně se může tento pár motivovat navzájem k lepším výkonům – oba teď budou přípravu směřovat na srpnové mistrovství světa v Budapešti.