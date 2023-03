‚Nečekal jsem, že na postup bude potřeba tolik.‘ Juška skočil 786 centimetrů, přesto se o finále bál

Před osmi lety vybojoval senzační stříbro na halovém mistrovství Evropy v Praze a na medaili teď může navázat dálkař Radek Juška na šampionátu v Istanbulu. Do finále se dostal český atlet výkonem 786 centimetrů. A přestože se většinu kvalifikace pohyboval kolem třetího místa, tak nakonec prožil ještě trochu nervózní chvilky. Istanbul 13:37 3. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Juška | Zdroj: Reuters

Povedené páteční dopoledne za sebou mají v tureckém Istanbulu čeští atleti. Do finále postoupili tyčkařka Amálie Švábíková, mílařka Kristiina Mäki i dálkař Radek Juška.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s dálkařem Radkem Juškou na halovém mistrovství Evropy v atletice

Věřil jste, že 786 centimetrů bude stačit?

Nevěřil jsem, že tam kluci ještě tolik naskáčou. Jsem rád, že jsem se tam vešel, ale nečekal jsem, že bude na postup potřeba tolik. Čekal jsem, že budu trochu výš.

Všechny tři skoky byly skoro do stejného místa. Je to potřeba pro psychickou pohodu do finále?

Určitě. Navazuji tím na úspěšný republikový šampionát. Zatím ne úplně super, ale je to na dobré cestě. Tak bych to asi ohodnotil.

Vidíte tam ještě nějaké rezervy?

Vidím. Bylo to takové opatrnější. Nemám moc rád mondo, bylo to na mě docela tvrdé, vyhovují mi měkčí povrchy, ale nakonec to bylo super. Rezerva trochu na prkně je, je tam totiž metrové prkno a normálně bývá dvoumetrové až třímetrové. Člověk se cítí blízko, ale doufám, že jsem si na to zvykl a ve finále máme šest pokusů.

Vaší ruku pořád zdobí bandáž, protože jste měl nedávno zlomené kůstky v ruce. Vnímáte to ještě?

Měl jsem na to ještě ortézu. Před odletem jsme dělali speciální dlahu, ale začal se mi dělat puchýř na malíčku, tlačilo mi to na další kosti, takže jsme to sundali a vrátili se k ortéze, na kterou jsme zvyklý. Není to nic, co by mě omezovalo. Je to takový podnět, který zaměstná tu opici v hlavě, dokáže se soustředit na jednu věc a je to teď a tady. Člověk se může v klidu soustředit na to, co dělá.