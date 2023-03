Koulař Staněk slaví další medaili z halového mistrovství Evropy, při obhajobě titulu získal stříbro

Koulař Tomáš Staněk prodloužil svou medailovou sérii na halovém mistrovství Evropy. V Istanbulu při obhajobě titulu z Toruně získal stříbro a má čtvrtý cenný kov z této vrcholné akce za sebou. V kvalitní soutěži k tomu potřeboval výkon 21,90 metru, který je jeho nejlepším v hale od českého rekordu 22,17 z roku 2018. Aktualizujeme Istanbul (Turecko) 18:46 3. 3. 2023 (Aktualizováno: 19:23 3. 3. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: Murad Sezer | Zdroj: Reuters

Staněk po protrápené kvalifikaci zaútočil ve druhé sérii, kdy vylepšením sezonního maxima o 21 centimetrů na 21,90 předčil o centimetr průběžně vedoucího Itala. Weir mu to vzápětí ve třetím pokusu vrátil a český rekordman se už nezlepšil.

Po finále měl Staněk radost, ale také trochu rozporuplné pocity. „Určitě jsem věřil že na Weira mám. Že bych mohl hodit i osobák. Hrozně jsem chtěl, bohužel už se to nesešlo,“ litoval v rozhovoru pro Českou televizi.

Jednatřicetiletý koulař si cenil toho, že předvedl svůj nejlepší výkon na vrcholné akci. Před dvěma lety triumfoval výkonem 21,62 metru.

„Jsem strašně rád, že jsem hodil takhle daleko na akci, že to jde stoupající tendencí. Určitě jsem byl zase součástí nejkvalitnější soutěže historie, co se týče medailí. To se dřív nestávalo ani na světě, že by člověk hodil 21,90 a někdo ho vykostil,“ poznamenal Staněk, který závodí ve výjimečně silné koulařské generaci.

Stejně jako v Bělehradě 2017 vybojoval Staněk stříbrnou medaili. Přiblížil se mu jen Ukrajinec Roman Kokoško, který v závěrečné sérii posunul národní rekord na 21,84 metru.

