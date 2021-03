Jeli jsme sem pro tři medaile, odvážíme dvě, říká po halovém mistrovství Evropy spokojený šéftrenér

Stříbrnými medailemi ze závodu na 4 x 400 metrů ukončili čeští atleti halové mistrovství Evropy v Polsku. Kvarteto Vít Müller, Pavel Maslák, Michal Desenský a Patrik Šorm nestačilo jen na favorizované Nizozemsko a vybojovalo tak nejlepší výsledek české štafety za posledních 21 let. Toruň 12:05 8. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sprinteři přidali na šampionátu v Polsku po zlatu koulaře Tomáše Staňka (na snímku) další úspěch | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

„Věřil jsem tomu. Máme naběhané super časy. Viděli jsme, že jsme na tom dost podobně jako Nizozemci a že když se s nimi udržíme, tak ta medaile tam je. Ostatní štafety neměly tak rychlé časy, což se potvrdilo. Bylo to přesně tak, jak se běhalo tento rok,“ řekl Radiožurnálu těsně po stříbrném úspěchu ještě udýchaný Pavel Maslák.

Ten byl i přes vlastní nečekaný konec v semifinále individuální čtvrtky optimistou směrem ke štafetě a na druhém úseku byl podle předpokladů nejrychlejším z české čtveřice. Sprinteři tak přidali na šampionátu v Polsku po zlatu koulaře Tomáše Staňka další úspěch.

Co do medailové bilance se Češi od posledního halového mistrovství Evropy s jedním bronzem o kus posunuli. „Jeli jsme sem pro tři medaile, odvážíme dvě, takže myslím, že to není rozhodně žádné zklamání. Máme na to, abychom vozili z halového mistrovství Evropy medaile. To se potvrdilo,“ přidává reprezentační šéftrenér Jan Netscher.

Na druhou stranu ale Češi vyklidili pozice na dalších místech a mezi elitní šesticí nebyl kromě medailistů už nikdo.

„Obecně bych řekl, že spíš nás tady mělo být ve výpravě víc. Bohužel nám tady chybí Petr Svoboda, chybí tady hlavně Radek Juška, kterého před odjezdem sklátila chřipka, který si myslím, že by tady o medaile bojoval, a myslím si, že to je věková kategorie dozrávajícího závodníka. Chybí nám tady vícebojaři. Vertikální skoky se sem v letošním roce vůbec nedostaly, což je určitě na zamyšlenou,“ mluví Netscher o překážkáři Svobodovi, dálkaři Juškovi a také třeba o disciplínách jako výška nebo tyč, ve kterých v minulosti reprezentanti vozili z velkých akcí medaile a tentokrát se v nich na šampionát ani nedostali.