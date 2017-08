Hejnová by na mistrovství světa ráda zkompletovala zlatý hattrick. Má za sebou ale velké změny v tréninku

Očekávaný souboj o třetí světový titul v řadě se blíží. Atletka Zuzana Hejnová může na šampionátu, který začne v pátek v Londýně, navázat na své triumfy z Moskvy a Pekingu. Oproti akcím v Rusku a Číně má za sebou ale složitější přípravu. 8:30 2. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Překážkářka Zuzana Hejnová | Foto: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Po posledním předlondýnském testu v Chebu si ještě Zuzana Hejnová vysvětlila pár drobností se svou aktuální trenérkou Danou Jandovou a mohla se s úsměvem vrhnout na podepisování všeho možného dychtivým mladým sportovcům.

Taková idyla to ale letos pro Zuzanu Hejnovou není. Po olympijských hrách ukončila osvědčenou spolupráci s trenérem Daliborem Kupkou. Ten ji přivedl ke dvěma titulům mistryně světa a odešla k bývalému německému reprezentantovi na krátkých překážkách Falku Balzerovi. V zimě jejich tandem fungoval velmi dobře

„Samozřejmě zlato je zlato a bylo by to úplně nejlepší, ale říkala jsem si, že budu spokojená s každou medailí. Opravdu to bylo hrozně našlapaný,“ povídala Radiožurnálu Hejnová po své první velké halové medaili stříbru ze čtyřstovky z evropského šampionátu v Bělehradě.

Pak ale přišly neshody s německým trenérem a česká reprezentantka byla necelé tři měsíce před útokem na vysněný světový hattrick bez kouče.