Hejnová by na mistrovství světa ráda zkompletovala zlatý hattrick. Má za sebou ale velké změny

Očekávaný souboj o třetí světový titul v řadě se blíží. Atletka Zuzana Hejnová může na šampionátu, který začne v pátek v Londýně, navázat na své triumfy z Moskvy a Pekingu. Oproti akcím v Rusku a Číně má za sebou ale složitější přípravu. 11:48 2. srpna 2017

Překážkářka Zuzana Hejnová | Foto: ASC Dukla - Ivana Roháčková

Po posledním předlondýnském testu v Chebu si ještě Zuzana Hejnová vysvětlila pár drobností se svou aktuální trenérkou Danou Jandovou a mohla se s úsměvem vrhnout na podepisování všeho možného dychtivým mladým sportovcům.

Taková idyla to ale letos pro Zuzanu Hejnovou není. Po olympijských hrách ukončila osvědčenou spolupráci s trenérem Daliborem Kupkou. Ten ji přivedl ke dvěma titulům mistryně světa a odešla k bývalému německému reprezentantovi na krátkých překážkách Falku Balzerovi. V zimě jejich tandem fungoval velmi dobře

„Samozřejmě zlato je zlato a bylo by to úplně nejlepší, ale říkala jsem si, že budu spokojená s každou medailí. Opravdu to bylo hrozně našlapaný,“ povídala Radiožurnálu Hejnová po své první velké halové medaili stříbru ze čtyřstovky z evropského šampionátu v Bělehradě.

Pak ale přišly neshody s německým trenérem a česká reprezentantka byla necelé tři měsíce před útokem na vysněný světový hattrick bez kouče.

Jízlivé poznámky

Na spolupráci jí pak kývla Dana Jandová - žena, která Hejnovou přivedla k velké atletice. Té ale Balzer svými jízlivými komentáři na sociálních sítích rozhodně pozici neulehčil.

„Kdyby nám to novináři nepřipomínali a nečetli jsme to, tak o tom vůbec nevím. Twitter nemám, nesleduji to. S Falkem jsem se viděla jen čtrnáct dní na Tenerife. Tam je jazyková bariéra, protože německy umím pár slov a on anglicky taky, takže jsme se nedomlouvali. O tom tématu nechci mluvit, vždycky mě to zarazí. Já nikoho nekritizuji, každému fandím a tohle mi přijde naprosto zbytečný,“ řekla Radiožurnálu.

Dana Jandová se divila ironickým poznámkám Falka Bazera typu: „Skvělá práce.“ při potížích Zuzany Hejnové s achilovkou nebo: „Bez šance.“ při vítězství české atletky na Diamantové lize v Rabatu.

„Abych pravdu řekla, tak se o to vůbec nezajímám, ani to nevím. Vždycky mi to připomene nějaký novinář, protože Twitter nemám a nezajímám se o to. Lepší by bylo, kdyby mi to furt nepřipomínali a já už bych na něj úplně zapomněla,“ nechce se už velká česká medailová naděje pro londýnskou čtvrtku s překážkami vracet ke jménu svého bývalého německého trenéra.

To s Danou Jandovou má takřka rodinný vztah. Přesto není jisté, jestli nebude muset na konci léta Hejnová měnit kouče potřetí během jediného roku

„No, tady se trošku hádáme. Já mám svojí práci, dělám u Českého atletického svazu jako mládežnický trenér na překážkách a o tuto práci bych nerada přišla. Jde to hodně špatně skloubit s prací se Zuzkou. Plánujeme už podzim, ale jestli to bude se mnou, nebo s jiným trenérem, nevím. Zuzka zatím nechce o výměně vůbec slyšet a já si neumím představit, jak bych to všechno skloubila dohromady. A nevím, jestli chci,“ doplňuje usměvavá hlavně mládežnická trenérka Dana Jandová, ve kterou má Zuzana Hejnová velkou důvěru.