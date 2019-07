Hejnová překonala zranění a je zpátky mezi elitou. ‚Rezervy tam jsou ještě docela velké,‘ říká

Před rokem nemohla bez prášků na bolest ani stát, ale teď se Zuzana Hejnová vrací mezi absolutní světovou elitu. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek překonala problémy s achilovkou a v pátek může útočit na vítězství na Diamantové lize v Monaku. To by se zdálo na začátku loňského srpna jako utopie. Monako 13:55 12. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová na mistrovství Evropy v Berlíně | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Neběží mi to. Nevím. Pořád mě omezovaly nějaké bolesti. Když vás bolí každý krok, tak je to hrozně náročné,“ povídala po protrápeném srpnovém evropském šampionátu v Berlíně Zuzana Hejnová, která v Německu vypadla s časem 56,03 už v semifinále a předčasně pak ukončila sezonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hejnová překonala zranění a je zppátky mezi elitou. 'Rezervy tam jsou ještě docela velké,' říká

Začala navíc pochybovat o tom, jestli ještě někdy vůbec poběží bez bolesti. Rok 2019 jí ale zatím vychází výborně - je zdravá a ve světových tabulkách je před ní jen trojice Američanek.

„Rezervy tam jsou ještě docela velké, hlavně v začátku. V těch druhých dvou stech metrech už myslím moc rezerv není. Teď už mi opravdu nezbývá nic jiného než začít rychleji od začátku, aby to potom mohlo být rychlejší i v cíli. Ale jak řekla trenérka, už teď tam vidí zhruba půl sekundy rezervu,“ říká Hejnová.

To by znamenalo čas hluboko pod 54 sekund - tak rychle Hejnová běžela mimochodem naposledy při svém titulu mistryně světa v Pekingu před čtyřmi lety. V Monaku ale narazí na mladou Američanku Sydney McLaughlinovou, juniorskou světovou rekordmanku.

Hejnová doběhla na Diamantové lize v Lausanne druhá, Špotákové stačil na třetí místo jediný hod Číst článek

„Výjimečná je hlavně tím, že je strašně rychlá, to je prostě základ. Má rychlé sprinty na sto dvě stě metrů i hladkou čtvrtku. Potom se samozřejmě i čtyři sta metrů překážek běží rychle a dobře, když tam úplně nepomotá rytmus,“ vysvětluje Hejnová.

„Myslím, že má určitě na to v budoucnu zaběhnout světový rekord,“ dodává Hejnová. To by znamenalo, že by McLaglinová pokořila čas 52,63 setin sekundy Rusky Julije Počonkinové z roku 2003.

V pátek večer to asi v silách stále McLaughlinové nebude, ale přesto je devatenáctiletá vycházející hvězda světové atletiky velkou favoritkou, kterou se pokusí potrápit zlepšující se Zuzana Hejnová.