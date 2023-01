Ruský kladivář Litvinov zpětně přiznal, že ho federace nutila k dopingu. Přijde o evropský bronz

Ruská antidopingová agentura mu následně uložila dvouletý zákaz startů, platný do 7. listopadu tohoto roku. Navíc ho diskvalifikovala ze všech soutěží od poloviny července 2012 do 25. února 2016. Litvinov by měl přijít o bronz z mistrovství Evropy v Curychu v roce 2014 a páté místo ze světového šampionátu v Pekingu o rok později.

Nyní šestatřicetiletý Litvinov uvedl, že dopoval ve snaze dostat se na olympijské hry v roce 2012 v Londýně, což se mu nakonec stejně nepovedlo.

„V roce 2012 jsem od konce dubna do konce května bral turinabol a oxandrolon. Předtím jsem házel 79 metrů, pak jsem se zlepšil o dva metry. Lítalo mi to, i když jsem se necítil dobře ani technicky mi to nešlo,“ napsal Litvinov.

„Pak mi došlo, že je to špatně. Zajímaly mě metody tréninku, technika a psychologie toho sportu. Zlepšovat se bez posunu v těchto věcech, ale s dopingem, nedává žádný smysl,“ uvedl syn stejnojmenného olympijského vítěze, dvojnásobného mistra světa a bývalého světového rekordmana, který zemřel v roce 2018 v 60 letech.

Dopování zpětně lituje, i když k němu byl podle svých slov přinucen.

„Ale nakonec šlo o mé rozhodnutí, byla to moje chyba,“ řekl Litvinov, který nejprve reprezentoval Bělorusko a Německo. Později prý spolupracoval lidmi, kteří se snažili odhalovat doping ve sportu, jako německý novinář Hajo Seppelt.

Poslední mezinárodní start absolvoval Litvinov v roce 2017 na mistrovství světa v Londýně.