Atletická federace udělila výjimku 33 mladým ruským sportovcům. Mohou se účastnit mezinárodních závodů

Mezinárodní federace IAAF udělila status neutrálních sportovců dalším 33 ruským atletům. Jedná se o juniory, kteří se tak budou moci v červenci zúčastnit mistrovství Evropy do 18 let v Györu či mistrovství světa do 20 let v Tampere.

Monako 11:47 23. června 2018