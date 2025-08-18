Hradec Králové po roce znovu přivítal triatlonového ‚Ironmana‘. Chára trasu dokončil za téměř pět hodin
Druhý ročník hradeckého Ironmana vyhrál v kategorii elite Ital Michele Bortolamedi. Z českých triatlonistů byl nejlepší Lukáš Kočař, který skončil čtvrtý. Mezi 1500 účastníky závodu byl i někdejší slovenský hokejista Zdeno Chára, který závod dokončil za necelých pět hodin.
Po doběhnutí do cíle si Lukáš Kočař hodně pochvaloval atmosféru, kterou tisícovky fanoušků podél tratě nejen v centru Hradce Králové vytvořily. Celkem účastníci závodu museli absolvovat tři trati o délce 1,9 km plavání, 90 kilometrů na kole a 21 kilometrů běhu.
„Ten kilometrový úsek běhu v centru města, to bylo vždy úplně fantastické. Spíše jsem se ty první okruhy snažil, aby mě to moc nějakým způsobem nevyhecovalo. Abych to úplně nepřepálil,“ popisoval Kočař.
Druhý ročník triatlonového závodu série Ironman v Hradci Králové vyhráli Ital Michele Bortolamedi a Němka Bianca Bogenová. Těsně pod stupni vítězů skončil nejlepší český závodník Lukáš Kočař. Na třetího Francouze Damiena le Mesnagera ztratil bezmála dvě minuty.
Na Kočaře se letos čtvrtá místa lepí. Stejný výsledek si připsal v červnu ve španělské Pontevedře na mistrovství světa v terénním triatlonu i v dlouhém triatlonu. O minulém víkendu doběhl čtvrtý také na evropském šampionátu v terénním triatlonu v Prachaticích, později byl ale diskvalifikován, protože nezastavil v penalty boxu kvůli špatnému uložení neoprenu v depu.
Hokejová legenda Chára se vydá na trať Ironmana. Hradec Králové obsadí nejlepší triatlonisté
Číst článek
Mezi 1500 účastníky hlavního závodu byl i někdejší slovenský hokejista Zdeno Chára. Osmačtyřicetiletý vítěz Stanley Cupu s Bostonem z roku 2011 a s 206 centimetry nejvyšší hráč v historii NHL se začal po konci hokejové kariéry věnovat vytrvalostnímu běhu a triatlonům. Závod v Hradci dokončil v čase 4:56:47, zhruba hodinu a 20 minut po vítězném Bortolamedim. Celkově mezi muži obsadil Chára 284. místo, v kategorii 45-49 let byl devětadvacátý.