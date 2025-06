Týrání olympijského vítěze soud otci neprokázal, ‚bičování‘ dcery ano. Co odhalila severská kauza?

Devětapadesátiletý Ingebrigtsen byl nařčen, že dvě ze svých sedmi dětí fyzicky a psychicky týral. Takového jednání se měl na svých potomcích dopouštět od roku 2008 až do roku 2022, jak popisuje britský deník The Guardian.

Soud v Norsku případ řešil od letošního března a pro otce skončil podmíněným trestem odnětí svobody na 15 dní a zaplacením odškodného 10 tisíc norských korun (v přepočtu asi 21 600 korun).

Jakob, nejúspěšnější z Gjertových dětí, spolu se svými bratry v roce 2023 veřejně promluvil o tom, že se k nim jejich otec a trenér choval v dětství a při tréninku agresivně.

Policie následně rozjela vyšetřování. Loni v dubnu byl Gjert Ingebrigtsen obviněn z napadení dcery Ingrid. O šest měsíců později obvinil otce z týrání i syn Jakob.

Ten si na olympijských hrách v Tokiu v roce 2021 doběhl pro zlatou medaili na trati 1500 metrů a o čtyři roky později pro stejný kov na trati 5000 metrů. Vylíčil několik případů, kdy ho otec týral. Mělo jít o kopance do břicha a fackování. Jakoba měl také otec opakovaně bít do hlavy, jak popisuje zdroj.

To se podle Jakoba dělo i v době, kdy mu nebylo ještě ani osm let. Své dětství bylo podle něj plné manipulace, psychického nátlaku a strachu. To však podle soudu nelze dostatečně prokázat.

Otcovo násilnické chování potvrdili i další dva sourozenci. Devatenáctiletá dcera Ingrid například popsala moment, kdy ji Gjert nutil trénovat na běžeckém pásu, přestože si zapomněla vzít léky na astma.

„Nakonec jsem seskočila z běžeckého pásu, doběhla do svého pokoje a zhluboka se nadechla,“ řekla Ingrid u soudu. „Snažila jsem se uklidnit. Řekla jsem, že chci s atletikou skončit.“

V roce 2022 pak měl Gjert dceru Ingrid bičovat mokrým ručníkem přes obličej, když jí zakázal jít hrát si s kamarády ven. V té době bylo Ingrid 15 let. Právě z tohoto incidentu byl 16. června letošního roku shledán vinným.

Státní zastupitelství požadovalo trest odnětí svobody na dva a půl roku, Gjert nakonec vyvázl s podmíněným trestem odnětí svobody na 15 dní a zaplacením výše zmiňovaného odškodného.

