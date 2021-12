Nákazy covidem se nebojím, hlásí Holuša z Afriky. Český atlet promluvil i o konci kariéry

Přední český atlet Jakub Holuša odcestoval na konci listopadu na soustředění do Keni. Přestože východoafrická země přímo nespadá mezi státy, kde se rychle šíří nová varianta koronaviru omikron, třiatřicetiletý mílař v rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsal, jak místní obyvatelé pandemii vnímají. Halový mistr Evropy v běhu na 1500 metrů navíc prozradil, že po následující sezoně ukončí aktivní kariéru. Iten 7:17 8. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atlet Jakub Holuša (uprostřed) a jeho svěřenci na soustředění v Itenu | Zdroj: Jakub Holuša

S kým jste soustředění v Itenu plánoval a s jak velkou skupinou jste odcestoval?

S klukama ze skupiny Josefa Vedry jsme v září plánovali, kam jet i s ohledem na finance, já navrhoval Keňu a shodli jsme se, že pojedeme. Byl jsem tady už několikrát, tak jsem vše zařídil a vyrazili jsme. Trenér s námi není, takže mám kluky trochu pod dohledem. Ještě je s námi Filip Šnejdr, kterému pomáhám s přípravou.

Jak dlouho se v Africe zdržíte a k jakým závodům pak budete směřovat celou svoji zimní přípravu?

Budeme tady do 22. prosince, na Vánoce jedeme domů. Co se týče mě, tak já se na halovou sezonu nepřipravuji, tím pádem můj trénink je volnější oproti klukům….

Neměli jste před odletem obavy kvůli covidu? Vláda těsně před vaším odletem zpřísnila opatření pro návrat pro české občany z některých afrických zemí kvůli nové variantě koronaviru omikron.

Vůbec. Naprosto ne, protože nová nákaza je hlavně v Jihoafrické republice a ani tam bych se nebál odletět. Podle mě většina věcí nevypadá zdaleka tak, jak ji v českých médiích vidí lidé. Realita je podle mě jiná.

A vy z nákazy obavy nemáte?

Ne, obavy nemám. Jsem očkovaný, sportuji, otužuji se a jak se říká, nejhorší je smrt z vystrašení.

Jak přísné byly kontroly na letištích, než jste se dostali do Eldoretu?

Do Keni potřebujete elektronické vízum a negativní PCR test, to vše jsme měli vytištěné a žádné komplikace nebyly. Zkontrolují, zda to máte, a tím vše končí, vše šlo opravdu hladce.

Co místní obyvatelé, jak vnímají situaci ohledně covidu a jaká jsou v Keni vládní opatření?

Jak jsem říkal a znovu se opakuji, podle mě to, co si český občan přečte, není zdaleka tak, jak to tady vypadá. Tady covid neřeší snad vůbec, roušky vidět jsou, hlavně když jdete do vnitřních prostorů. Tady žádná opatření ale nejsou. Místní vám naopak řeknou, že covid už není, že už pro ně skončil, že neexistuje.

Koronavirus v Keni Podle světových statistik se od začátku epidemie koronaviru v Keni zatím nakazilo přes 4,6 milionů tisíc obyvatel, z toho více než 97 tisíc nákaze podlehlo. Z více jak 53 milionů obyvatel Keňské republiky je plně naočkováno něco málo přes 5% populace.

Víte, tady v Keni mají podle mě lidé jiné problémy, je to jiný svět. Trápí je velká chudoba a základní starost je vydělat si na přežití, mít kde bydlet a přespat. Navíc je tu hodně dalších nemocí, se kterými se musí potýkat. Ať už je to malárie, břišní tyfus, nebo AIDS.

Příští rok vám bude 34 let, takže by se dalo říct, že mezi českými atlety už patříte mezi zkušené borce. Budete chtít ještě bojovat o účast na olympiádě v Paříži? Případně jestli neplánujete třeba přechod na delší tratě či na silnici?

Paříž neplánuji určitě, pokud mi zdraví dovolí, chci se připravit na letní sezonu. Ale už jsem rozhodnutý, že to bude určitě moje poslední. Na delší tratě nebo na silnici nesměřuji. Jednak už mi chybí motivace, už jsem toho udělal dost a to zdraví taky není ve stavu, abych u toho mohl naběhávat stovky kilometrů.

Na Dukle jsme domluveni, že budu pokračovat na trenérské pozici. Už vlastně dva kluky trénuji. Neskutečně mě to baví a naplňuje. Chci své zkušenosti a energii dávat svým svěřencům a pokusit se vychovat běžce, kteří budou konkurenceschopní i ve světě. Mladých trenérů moc není, prošel jsem si toho opravdu dost a za těch zhruba 14 let vrcholové atletiky mám vizi a vidím chyby. Uvidíme, jak to půjde, ale to je na delší povídání.

Plánujte i nadále kombinovat běhání s cyklistikou a nelákal by vás třeba triatlon?

Cyklistika mě uchvátila a dále zůstane v mém životě, na kolo usedám v každé chvíli, co to jde. Triatlon mě neláká vůbec.