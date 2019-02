‚Už jsem nemohl ani chodit.‘ Zlomenina připraví Holušu o halovou sezonu, léčit se bude na rybách

„Bolest přetrvávala delší dobu, poprvé jsem to začal cítit před Vánocemi na soustředění. A když jsem na silvestra běžel silniční závod, asi mi to prasklo. I pak jsem v Keni běhal, ale pak už jsem nemohl ani chodit,“ vypráví Radiožurnálu Jakub Holuša, jak přišel ke zranění, které ho připraví o halovou sezonu.

„Začali jsme to řešit a po návratu z Keni magnetická rezonance našla únavovou zlomeninu,“ dodává. Halový mistr Evropy z roku 2015 z Prahy tak přijde vinou zranění o březnový kontinentální šampionát v Glasgow.

Zdravotní potíže Holušu připravily také o předloňské mistrovství Evropy v hale v Bělehradě a je jasné, že po návratu bude muset Holuša zapomenout na seběhy z kopce, které mu vadily už předtím.

Až se vrátí k tréninku, bude muset být opatrný. „Teď mám druhý týden absolutní klid, ten bude pokračovat ještě dva tři týdny. Pak uvidíme, co mi řekne docent Kolář, jak se budu moct hýbat, a podle toho se zařídím. Věřím, že ve druhé polovině března bych se mohl začít rozpohybovávat.“

Na ryby

Opavský rodák věří, že stihne podzimní venkovní mistrovství světa, které se koná v Dauhá až v říjnu. Teď vyráží klidnit myšlenky a doufá, že bude mít po atletice větší hlad.

„Letím do Španělska. Kamarádi tam mají penzion, kde se rybaří. Kdyby člověk zůstal v Praze, zešílel by. Chci to využít, někam se podívat a psychicky si odpočinout, abych se vracel dobře naladění,“ plánuje.

Na řece Ebro už byl několikrát. Vloni ulovil metrového kapra a 165 cm velkého sumce. „Ale tam ani moc menší nejsou,“ těší se zraněný Jakub Holuša na kapitální úlovky.

I při neúčast Jakuba Holuši bude mít česká atletika v Glasgowě na patnáctistovce zastoupení. Bronzovou medaili z Bělehradu bude obhajovat Filip Sasínek, limit splnil také Jan Friš.