Holuša medaili v běhu na 1500 metrů nevybojuje. Překvapivě neuspěl už v rozběhu

Jakub Holuša pohřbil své medailové naděje na mistrovství Evropy v běhu na 1500 m už v rozběhu. Jeden z největších favoritů doběhl až pátý a čas 3:49,82 mu nestačil. V rozbězích neuspěli ani Jan Jirka na dvoustovce, ani žádná z trojice českých čtvrtkařek, od nichž to však asi nikdo nečekal. Berlín 12:30 8. srpna 2018

Holuša ale díky čtvrtému místu v letošních evropských tabulkách a českému rekordu 3:32,49 z Diamantové ligy v Monaku neměl mít v rozběhu problém.

„Nevím, až do posledního kola jsem se cítil skvěle. Nemám proto omluvu, je to propadák jako kráva. Nevím, kde hledat chybu. Je to pro mě obrovské zklamání a bude mě to stát kus kariéry,“ řekl Holuša reportérovi Radiožurnálu bezprostředně po závodě.

V takticky pomalu běženém závodě, v němž první čtvrtka byla jen za 67 sekund, se držel v zadní polovině startovního pole, nastoupil až po vstupu do posledního kola.

V cílové rovince si na třetí pozici hlídal postup, kontroloval levou stranu, ale zprava se přes něj přehnali Němec Tesfaye i nejstarší z norských bratrů Henrik Ingebrigtsen. Český mílař neměl sílu, aby jejich útok odrazil.

V rozbězích neuspěli na svých tratích ani další čeští reprezentanti.