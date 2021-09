Jsem za ten letošní rok hrozně rád. Nemůžu být nespokojený, hodnotí sezonu oštěpař Vadlecjch

Po stříbru z olympiády zakončil oštěpař Jakub Vadlejch úspěšnou sezonu třetím místem na finále Diamantové ligy. V Curychu mu k tomu stačilo 85 metrů a 22 centimetrů a potvrdil, že patří k absolutní světové špičce. A po závodě si pochvaloval atmosféru, kterou už dlouho kvůli covidu nezažil. Curych 17:52 10. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český oštěpař Jakub Vadlejch | Foto: KAI PFAFFENBACH | Zdroj: Reuters

Začátek sezony strávil léčením natrženého třísla, ale nakonec to pro něj byla sezona snů. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil i na druhém globálním vrcholu roku mezi elitní trojicí.

„Je to dokonalý. Člověk si na ty diváky skoro odvyknul a když tohleto vidí, tak věří, že to tak bude pokračovat. Když jsem viděl městskou exhibici, tak tam byly taky tisíce lidí a hnali dál. Bez diváků se ten sport nedá dělat,“ povídal po soutěži oštěpařů pro Radiožurnál před zaplněnými tribunami stadionu Letzigrund Jakub Vadlejch, který připomněl i středeční závody v centru města před budovou opery v Curychu.

Stříbrný olympionik sice nepřidal ke dvěma diamantovým trofejím z let 2016 a 17 další, ale smutný rozhodně nebyl, i když se snažil vylepšit svůj nejdelší hod hned z první série.

„Cítil jsem, že to byl hodně dobrý hod na to, jak se cítím. Už jsem relativně unavenější a snažil jsem se přidat nějaké decimetry. Už jsem to ale ze sebe nevymáčkl,“ popisoval Vadlejch.

Ale i tak zakončil svůj oštěpařský závodní rok s úsměvem, protože ještě květnu přesně nevěděl, jak se s natrženým tříslem dokáže připravit na olympijskou sezonu..

„Vlastně jsou to dva nejlepší výsledky. Druhý na olympiádě a třetí ve finále Diamantové ligy. Jsem za ten letošní rok hrozně rád, je to snová sezona a nemůžu být nespokojený.“

Těší co do výsledků na vrcholných akcích nejúspěšnějšího českého atleta roku 2021 Jakuba Vadlejcha.

Třetí skončila na finále Diamantové ligy také oštěpařka Nikola Ogrodníková, za kterou skončila o 11 centimetrů Barbora Špotáková.