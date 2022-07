‚Věřím, že ve finále si to ještě osahám.‘ Oštěpaře Vadlejcha čeká třetí finále na světovém šampionátu

Česká atletika čeká na medaili z mistrovství světa už 5 let a to se v sobotu pokusí změnit Jakub Vadlejch. Stříbrný oštěpař z loňské olympiády v Tokiu vstoupí do finále v Eugene po půl 4 v noci českého času a ve Spojených státech bude jedním ze spolufavoritů celé soutěže. Eugene (USA) 10:01 23. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Zdroj: Profimedia

Doma už má stříbrné medaile z mistrovství světa a olympijských her a teď chce v americkém Eugene přidat další úspěch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, jak se oštěpař Jakub Vadlejch připravuje na finále mistrovství světa

Oštěpař Jakub Vadlejch patří k favoritům soutěže na historicky prvním světovém šampionátu atletů ve Spojených státech.

Bude to pro něj už třetí finále světového šampionátu v řadě, když před pěti lety v Londýně vybojoval stříbro a v roce 2019 v Dauhá skončil pátý.

Jeho jediný hod v kvalifikaci v Eugene prý technicky povedený nebyl a svěřenec Jana Železného ještě cítí rezervy – i proto ani svůj zatím jediný pokus ve Spojených státech nijak před finále rozebírat nebude.

„Asi ne, asi se na to ani dívat nebudu, protože mám v hlavě určitý předobraz ideálního hodu, ke kterému se snažím dostat. Tenhle to určitě nebyl, takže to nemá smysl analyzovat,“ povídal sebevědomě po kvalifikaci Jakub Vadlejch.

Jeho největšími soupeři by měli být Grenaďan Anderson Peters – mistr světa z Dauhá, který letos přehodil 93 metrů, Němec Julian Weber a Ind Neeraj Chopra.

Právě olympijský vítěz z Tokia Chopra házel v kvalifikaci před Vadlejchem a lehce se dostal za 88 metrů.

„Bude zajímavé, co bude předvádět ve finále. Myslím, že na něj bude obrovský tlak, což by se mohlo teoreticky dát využít. Bude to zajímavé,“ očekává český oštěpař.

O soupeře méně

Ale podle aktuální formy je reálné, že se tři z těchto čtyř oštěpařů budou v Eugene na stupních vítězů.

Trochu jim to navíc nechtěně ulehčil Keshorn Walcott z Trinidadu a Tobaga – olympijský vítěz z Londýna, který také letos házel k devadesáti metrům totiž neprošel kvalifikací.

„Trápí se. Myslím, že to je jeden z horkých kandidátů na medaili. Loni se taky protrápil v Tokiu a nedostal se do finále,“ přibližuje Vadlejch, který zatím nestihl vyzkoušet oštěpařský sektor, protože v kvalifikace v něm moc dlouho nepobyl, ale vadit mu to nebude.

„Moc ne, protože jsem šel jen dva hody, dokonce ještě v rozhazování. Předtím jsem se rozcvičoval jen na umělce, takže to byla rychlá zastávka. Věřím, že ve finále si to ještě osahám,“ dodal Vadlejch, který bude po půl 4 v noci českého času bojovat ve Spojených státech o medaili na světovém šampionátu.