Držím pohromadě, pochvaluje si oštěpař Vadlejch přípravu bez zranění. Před olympiádou se bude šetřit

Patří k nejstabilnějším oštěpařům na světě, ale zlatá medaile z velké akce zatím v jeho sbírce chybí. Nejlepší český atlet posledních let Jakub Vadlejch se chystá na ostrý start olympijské sezony, která pro něj bude specifická i nižším počtem závodů. Ten první přijde v pátek na jeho oblíbeném mítinku Diamantové ligy v Dauhá, kde se předloni dostal poprvé v kariéře za 90 metrů. Praha 12:02 7. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Zdroj: Profimedia

Má doma olympijské stříbro, tři medaile z mistrovství světa a jednu z evropského šampionátu a letos by rád konečně slyšel na velké akci i českou hymnu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si, co říká oštěpař Jakub Vadlejch o své současné formě před blížící se olympiádou v Pařízi

Oštěpař Jakub Vadlejch na to bude mít hned dvě příležitosti. Jak je na tom před vstupem do výjimečné sezony je?

„Tahle meta je něco, co jsem si přál už od útlých let, když jsem začínal. V 15 letech jsem si řekl, že bych jednou měl rád olympijskou medaili a hodil 90 metrů,“ popisoval na jaře roku 2022 Jakub Vadlejch poté, co se jako druhý Čech po světovém rekordmanovi a svém trenérovi Janu Železném dostal za 90 metrů.

V katarském Dauhá to tehdy bylo přesně o 88 centimetrů, a přestože si splnil obě přání, motivaci pro tvrdý trénink má stále velkou. Letos ho navíc čekají dvě velké akce - evropský šampionát v Římě a pak olympijské hry v Paříži.

„Udělal jsem vše pro to, abych na obou akcích předvedl maximální výkon. Olympiáda bere vše, takže vše směřuji k olympijským hrám a mistrovství Evropy beru jako takový předvoj, kde bych chtěl zabojovat o zlatou medaili, kterou ještě nemám, ale vše směřuji k Paříži,“ plánuje nejlepší český oštěpař současnosti.

Znovu bronzový Vadlejch, nečekaná medaile štafety a dravé mládí. Co ukázal šampionát o českých atletech? Číst článek

Příprava v Africe

Třiatřicetiletý atlet má za sebou povedenou přípravu v tradiční destinaci - v jihoafrickém Potchefstroomu byl i se svou rodinou skoro čtvrt roku, zvládl tam i jeden testovací závod, ve kterém si ověřil, že jde trénink správným směrem, když hodil 87 metrů, ale co je hlavní - netrápí ho žádné zdravotní problémy.

„Musím zaklepat do všeho, že držím pohromadě. Možná už jsem za ty roky trochu chytřejší v tréninku, takže tolik nepřeháním a držím, což je základ. Když je tělo zdravé, tak pak může oštěp letět,“ upozorňuje Vadlejch.

A to by mohl hned v pátek, kdy se představí na svém oblíbeném mítinku v horkém Dauhá, kde se utká třeba s aktuálním olympijským vítězem a mistrem světa Indem Níradžem Choprou nebo dvojnásobným světovým šampionem Andersonem Peetersem z Grenady. A bude to jeden z mála startů Jakuba Vadlejcha.

„Letos budu mít závodů méně, protože jde o olympijské hry, tak se budu snažit šetřit a je to jeden z pěti závodů, který mě čeká před Paříží,“ doplňuje Vadlejch, který má v letošní atletické sezoně jasnou prioritu - a to hodit co nejdál 8. srpna - tedy v den, kdy budou oštěpaři v Paříži bojovat o olympijské medaile.