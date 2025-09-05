Pro mě je Tokio zaslíbené, těší se oštěpař Vadlejch na dějiště mistrovství světa. Odhadl i výkon na medaili
Za osm dní začne v Tokiu mistrovství světa v atletice. Do Japonska dnes odletěl oštěpař Jakub Vadlejch, který na posledním světovém šampionátu získal před dvěma lety bronz. Kvůli problémům s levým kolenem a těžké viróze má za sebou letos jen dva starty.
„Moje tělo bych řekl, že odpovídá 35 letům a sedmnácté sezoně s 80 metrama,“ pousmál se Jakub Vadlejch, který léčil zranění levého kolene.
Poslechněte si, co říkal oštěpař Jakub Vadlejch před odletem do dějiště MS v atletice v Tokiu
„To levé koleno je relativně specifické, protože tam mizí veškerá energie při odhodu, takže je důležité. Všichni kolem mě i já jsme dělali maximum, aby to bylo v ideálním stavu. Udělal jsem maximum, aby to bylo dobré,“ věří Vadlejch.
Český oštěpař se po úspěšné rekonvalescenci do Tokia těší. A to nejen kvůli tomu, že je mu blízká japonská preciznost, ale taky proto, že tam v minulosti pravidelně zářil.
„Poprvé jsem tam vyhrál větší závod, když jsem tam vyhrál podruhé, tak jsem si hodil osobní rekord a vedl světové tabulky a když jsem tam přijel potřetí, tak jsem odvážel olympijskou medaili. Pro mě je Tokio zaslíbené a bylo by krásné, kdyby to pokračovalo tahle série,“ vzpomíná zkušený reprezentant.
Kolik hodit na medaili?
Na mistrovství světa v atletice čeká oštěpaře nejprve ve středu 17. září kvalifikace, hned následující den finálový závod. A proto je důležité si správně rozložit síly.
„Ideálně se co nejméně vymlátit v kvalifikaci. Vím, jak je těžké prolézt kvalifikací, někdy je to psychicky náročnější, než samotné finále. Jdu tam s tím, že abych uspěl, tak musím výrazně posunout svůj nejlepší letošní výkon a to je můj cíl,“ říká český oštěpař, jehož letošní maximum má hodnotu 82,33 metrů.
Vadlejch odhaduje, jaká vzdálenost by mohla v Tokiu stačit na medaile. „85 až 86 metrů medaile. I když to po loňském finále na olympiádě zní zvláštně, ale to nebyl dvoudenní závod, “ myslí si držitel stříbrné olympijské medaile z Tokia.
Vadlejchův let do Tokia trvá zhruba 13 a půl hodiny. Sám s tímto stylem dopravy ale problém nemá.
„Nevadí mi létání. Nejsem člověk, že bych se bál, to naopak. Když to zahoupe, tak je alespoň nějaké vzrůšo,“ vtipkoval před odletem na mistrovství světa v Japonsku oštěpař Jakub Vadlejch.