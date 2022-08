‚Udělám vše, abych někdy slyšel českou hymnu.‘ Vadlejcha stříbro těší, s trenérem se nesrovnává

Oštěpař Jakub Vadlejch vybojoval už svojí čtvrtou medaili na velké atletické akci. V Mnichově vybojoval svěřenec Jana Železného stříbro z evropského šampionátu, když skončil druhý výkonem 87 metrů a 28 centimetrů. O pouhých 38 centimetrů ho porazil jen domácí Julian Weber, který se při slavnostním vyhlášení usmíval, když nečekaně viděl svého českého soupeře na prvním místě. Mnichov 7:22 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Foto: Iva Roháčková

Vadlejch vybojoval svojí první medaili z mistrovství Evropy. V Mnichově dokonce při slavnostním vyhlášení vyskočil na nejvyšší stupínek, přestože skončil druhý.

V rozhovoru pro Radiožurnál Vadlejch přiznal, že šlo o legraci, protože má s německým soupeřem velmi dobré vztahy.

Bylo vidět, že jste s Julianem Weberem kamarádi. Je mezi vámi vůbec rivalita?

Určitě se nedá mluvit o nevraživosti. Uznáme, když ten den byl druhý lepší a Julian už si pár čtvrtých míst zažil a tohle je pro něj obrovská satisfakce, když vyhrál doma zlato. Moc mu to přeju, na druhou stranu sobě bych to přál víc.

Chybělo opravdu málo, jen 38 centimetrů. Věřil jste, že to může letět ještě dál v posledních pokusech?

Věřil. Ten poslední pokus, na to, že jsem ho téměř vypustil, tak potenciál měl. Ač jsem se snažil, tak už jsem zkrátka dál nehodil.

Vašeho trenéra Jana Železného jste překonal, protože on má dva bronzy z evropských šampionátů a vy teď stříbro. Nedobíral jste si ho?

Je to srovnávání nesrovnatelného. Trenér je opravdová legenda a kdybych se mu jen nějakým zlatem přiblížil, tak to bude obrovská čest. Udělám vše pro to, abych českou hymnu někdy slyšel.