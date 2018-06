Publikum mi přidalo minimálně pět metrů, chválil oštěpař Vadlejch diváky při Odložilově memoriálu

Jakub Vadlejch potvrdil, že mužský oštěp patří aktuálně mezi celosvětově nejkvalitnější atletické disciplíny. Přestože vyhrál na Memoriálu Josefa Odložila svým druhým nejdelším životním hodem, stále před ním v letošních tabulkách zůstává trio Němců. S pokusem dlouhým 89 metrů a 2 centimetry ale spokojený byl a ze sedadel zvedl i solidně zaplněnou tribunu na pražské Julisce. Praha 9:28 5. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch při Odložilově memoriálu | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

„Doteď jsem se na závodech necítil, spíš to bylo hledání se. Tady sem se cítil parádně, skvělé publikum. To přidalo minimálně pět metrů,“ složil poklonu fanouškům Jakub Vadlejch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Oštěpař Jakub Vadlejch si atmosféru na Odložilově memoriálu pochvaloval. Jeho reprezentační kolegyně Zuzana Hejnová už tak spokojená nebyla

Domácího prostředí si na druhou stranu moc neužila dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová, která s časem 55,4 sekundy a třetím místem spokojená nebyla.

„Obecně já doma nerada závodím. Jak tady trénuju, tak to s tím mám spojený a nemám tady na ten závod vůbec klid. Když fanoušci mají přístup i na rozcvičovací stadion, tak člověka nenechají pořádně rozcvičit a není to úplně příjemné,“ řekla k závodu na Julisce Hejnová.

Na Odložilově memoriálu splnili limity Holuša a Svoboda, štafeta se přiblížila rekordu z roku 1972 Číst článek

„Je to trošku něco jiného, než když člověk vycestuje a připravuje se na to několik dní dopředu, ale má to svoje kouzlo. Závodit na domácím stadionu je opravdu něco speciálního,“ doplňuje svou kolegyni Vadlejch.

Jediným Čechem, který se dostal za hranici 90 metrů, je zatím jen rekordman Jan Železný, ale jeho svěřenec se této kulaté metě světové extratřídy blíží.

„Je fakt, že jsem to cítil už docela dobře a říkal jsem si, že by to mohlo být někde k 90 metrům. Někteří kluci říkali, že to je 90, ale já jsem tušil, že není,“ popisoval český oštěpař svůj nejdelší pražský hod nakonec měříčí 89 metrů.

Vadlejch je součástí jedné z nejkvalitnějších generací světových oštěpařů v historii. Dalším Vadlejchovým domácím představením bude to 13. června na ostravské Zlaté tretře.