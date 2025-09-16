Výškař Štefela vybojoval na mistrovství světa bronz, ve finále překonal laťku ve výšce 231 centimetrů

Jan Štefela jako první český výškař získal medaili na mistrovství světa. V Tokiu vybojoval bronz výkonem 231 centimetrů, které zdolal na druhý pokus. Překonal výsledek svého trenéra Jaroslava Báby, který v Tegu v roce 2011 skončil čtvrtý. Halový vicemistr Evropy Štefela se postaral o první českou medaili na letošním šampionátu.

Jan Štefela po zdolání laťky ve výšce 231 centimetrů

Štefela se na 228 centimetrech dostal do velkých problémů, ale třetím pokusem se zachránil v soutěži. Další výšku 231 cm překonal druhým pokusem a posunul se na druhou pozici.

Z té ho sice skokem přes 234 cm odsunul olympijský vítěz Hamish Kerr z Nového Zélandu, ale třetí příčku už čtyřiadvacetiletý Štefela uhájil.

Díky lepšímu zápisu porazil Ukrajince Oleha Doroščuka, za nímž skončil v březnu druhý na halovém ME v Apeldoornu. Čtyři roky po evropském titulu do 23 let se dočkal cenného kovu i na globální seniorské akci pod širým nebem.

Kerr nakonec zdolal ještě 236 centimetrů, což je nejlepší letošní světový výkon roku, a zvítězil. Stříbro získal Korejec U Sang-hjo výkonem 234 centimetrů.

