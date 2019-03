Nejrychlejším mužem halového mistrovství Evropy v Glasgow je Slovák Ján Volko. Dvaadvacetiletý sprinter ovládl závod na 60 metrů v čase 6,60 sekundy a pro svou zemi vybojoval titul z tohoto šampionátu po dvanácti letech. A to přitom do Skotska vyrazil se svalovým problémem a netušil, jestli bude mít šanci bojovat o medaili. Od zpravodaje z místa Glasgow 9:23 3. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský sprinter Ján Volko se stal halovým mistrem Evropy v běhu na 60 metrů

Zaplněná hala hnala domácího Richarda Kiltyho, ale ten nakonec skončil až čtvrtý a hlavní pozornost na sebe po doběhu finále šedesátky strhnul Ján Volko. Dramatický závěr musela rozšifrovat až cílová fotografie a po chvíli napětí vyskočilo na tabuli jméno slovenského sprintera.

„Bude mi to asi dlouho trvat, než si to skutečně uvědomím. Je to úžasné, aktuální pocit je neskutečný, je to pro mě zázrak,“ řekl reportérovi Radiožurnálu Volko po historickém úspěchu slovenského sprintu.

Přes venkovní sezónu se specializuje na dvoustovku, a tak tušil, že by tři závody – rozběh, semifinále a finále – v jednom dnu, pro něj mohly být výhodou.

„Věděl jsem, že mám ze všech asi nejvíce naběháno, když jsem dvoustovkář, a že budu možná mít nejvíce energie. To ale samotné nic neznamená, nechci, aby to vyznělo, že se chvástám, ale věřil jsem si, že to zvládnu a to stehno to nějak vydrží,“ nezapomněl Volko připomenout své problémy se zadním stehenním svalem, které ho trápily těsně před šampionátem ve Skotsku.

Krátká pauza mu ale možná paradoxně pomohla a po dvanácti letech a koulaři Mikulášovi Konopkovi tak má Slovensko dalšího halového mistra Evropy.

„Je to úžasné, ale ještě nad tím asi v tomto smyslu nepřemýšlím. Jsou to první momenty a jen velmi těžko se mi hledají slova. Samozřejmě si toho ale vážím, je to úžasné. Každý takový úspěch je pro atletiku extrémně důležitý a možná i tyto moje výkony podnítí více dětí a lidí sportovat, a to je asi to nejcennější, co můžu Slovensku dát,“ dodal.

Mladý slovenský sprinter Ján Volko se výhrou na prestižní šedesátce zařadil mezi největší hvězdy šampionátu ve Skotsku.

