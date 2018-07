Caster Semenyaová je lepší než já, myslí si Jarmila Kratochvílová. Její rekord trvá už 35 let

Když zaběhla svůj stále platný světový rekord, Usain Bolt ještě nebyl na světě. Jarmila Kratochvílová je v čele historických tabulek přesně 35 let, ale v posledních měsících se k jejímu výkonu na 800 metrů výrazně blíží kontroverzní Jihoafričanka Caster Semenyaová. Ta má ale na překonání výjimečného atletického rekordu pravděpodobně jen posledních pár měsíců. Čáslav 9:55 26. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Československá běžkyně Jarmila Kratochvílová při svém rekordním běhu na 800 metrů v roce 1983. Čas 1.53,28 je nejlepší dodnes. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Je absolutně lepší než já. Věřím, že ona jediná v současné době na ten rekord má. Myslím, že už ho mohla běžet dřív, ale trošku váhá. Zdá se mi, že čeká na vhodnou příležitost,“ mluví Jarmila Kratochvílová o Jihoafričance, která se na konci června přiblížila v Paříži světovému rekordu na necelou jednu sekundu.

Mezinárodní atletická federace Semenyaové ale kvůli zvýšené hladině testosteronu nařídila brát léky na snížení tohoto hormonu - tedy pokud bude chtít závodit na tratích 400 metrů až jedna míle. Pravidlo začne platit od listopadu.

„Tak ona buď se bude léčit a bude běhat tratě, které běhá. A když se nebude léčit, tak nastane to, že může běhat tratě delší než jedna míle. Beru to tak, že se s tím narodila a že takovéhle problémy mají třeba i jiné ženy, nejen sportovkyně,“ říká Radiožurnálu Kratochvílová a rozpovídá se i o tom, jak to vypadá, když sleduje závody, u kterých hrozí, že někdo mohl její rekord překonat.

„Jsem nervózní, ale to by byl každý. Jsem nervózní na všech osmistovkách, kde běží třeba první kolo rychleji než já, ale vždycky si vzpomenu na svého synovce, který mi říká, ať se nebojím, že přijde ještě poslední stovka. Pokud je u nás, tak na poslední stovku vstávám. Kdyby to zaběhla, tak mě to chvíli mrzet bude, to je zákonité. Ale to se nedá nic dělat.“

Už teď ale Jarmilu Kratochvílovou může těšit, že drží nejstarší atletický rekord, když bereme olympijské disciplíny, a kromě Semenyaové nejspíš výkon 1:53:28 jen těžko někdo letos ohrozí. O oslavě výročí svého rekordu ale nechtěla slyšet.

„Říkám: ‚Neblbněte, ještě počkejte, jak se to vyvine.‘ Ale jo, asi nějaká oslava bude,“ usmívá se.

Oslava bude nejspíš v jejím rodném Golčově Jeníkově a také na stadionu v Čáslavi, kde se svými svěřenci tráví většinu času.