Je skvělé, že se mi na velkých akcích závodí nejlépe, těší sedmibojaře Stráského páté místo ze šampionátu

Dvě pátá místa si odvezou čeští atleti z halového mistrovství světa v Nankingu. Na tyčkařku Amálii Švábíkovou v neděli navázal sedmibojař Vilém Stráský, který nakonec posbíral celkem 6104 bodů. Větší součet měl naposledy na tomto šampionátu český vícebojař v roce 2006, když současný trenér Stráského Roman Šebrle vybojoval bronz v Moskvě. Český reprezentant v rozhovoru pro Radiožurnál Sport přiznal, že se na vrcholných akcích dokáže vyhecovat. Nan-ťing (Čína) 15:50 23. března 2025

Viléme, oproti loňskému mistrovství světa v Glasgow jste si nyní v Nankingu o jedno místo polepšil. Konečné páté místo nejde brát jinak než úspěch, že?

Rozhodně to je úspěch. Po prvních dvou disciplínách jsem byl hodně dole a myslel jsem si, že je to ztracené. Nakonec jsem ale hodně spokojený a že z toho poskládám přes 6100 bodů jsem nečekal.

Běh na 60 metrů a skok daleký tedy nebyl podle vašich představ?

Přišel jsem si trochu ospalý. Kdybychom přiletěli alespoň o den dřív, tak by to mohlo být trochu jiné. Všichni jsme ale měli stejné podmínky, na to se nemůžu vymlouvat.

Druhý den byl ve vašem podání ve znamení osobních rekordů. Překvapilo vás to?

Jsem překvapený. Když jsem jel dnes ráno na stadion, tak jsem se cítil zničený a unavený. Nějak jsme to s fyzioterapeutem rozcvičili a v závodě jsem se už cítil skvěle. Překážky už tomu odpovídaly, tyčka pak také.

Jaké bylo koučování od šéftrenéra Pavla Sluky, který vám radil při skoku o tyči místo Romana Šebrleho?

Chci mu poděkovat. Rady, které mi předával, byly opravdu cílené. Vždy je lepší mít nějakého trenéra specialistu na disciplínu a dnes se to osvědčilo.

Už jste viděl video z vašeho skoku, při kterém jste překonal pětimetrovou hranici?

Neviděl. Už mi pár lidí říkalo, že tam byla docela rezerva. Ve skoku o tyči potenciál je a už chybí jen málo k tomu, abych přidal třeba dvacet centimetrů navíc.

Tři nejlepší výkony máte z největších halových akcí. Sedí vám tyto závody nejvíc?

Jak je tady lepší konkurence než na mistrovství republiky, tak se tady chci těm nejlepším klukům co nejvíc přiblížit. Závodí se mi na velkých akcích nejlépe a doufám, že to bude pokračovat.

Pociťoval jste nějakým způsobem, že jste poslední českou nadějí na kvalitní výsledek?

Samozřejmě jsem sledoval, jak se daří české reprezentaci a říkal jsem si, že to je prostě na mě. Konkurence na velkých akcích je obrovská.