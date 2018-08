Hlavní sprinterský favorit překonal rekord šampionátu už v semifinále. Do finále ale nenastoupil

Ze souboje o nejrychlejšího Evropana na poslední chvíli překvapivě vypadl hlavní favorit. Francouz Jimmy Vicaut nejdřív překonal v semifinále stometrového sprintu 12 let starý rekord kontinentálního šampionátu, ale o necelé dvě hodiny později ho na dráhu olympijského stadionu v Berlíně nepustilo zranění. Berlín 14:11 8. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítěz nejkratší sprinterské trati Zharnel Hughes | Zdroj: Reuters

Desetitisíce fanoušků marně hledaly nového rekordmana mistrovství Evropy, ale přesto během finále vytvořily skvělou atmosféru. Čtvrtá dráha nakonec zůstala prázdná.

„Dal jsem si poslední sprint na rozcvičovacím stadionu a najednou mě zabolel zadní stehenní sval. Hned tam byla malá boulička,“ povídal se smutným výrazem už na téměř prázdném stadionu pár desítek minut po finále stovky Jimmy Vicaut.

Šestadvacetiletý Francouz přitom během semifinále necítil žádný náznak problémů a stometrovou rovinkou se prohnal v čase 9,97 s lehce vypuštěným závěrem.

„Semifinále bylo v pořádku. Pak jsem měl ještě zhruba hodinu do finálového závodu, udělal dva, tři starty a pak jsem to ucítil. Vůbec jsem v tu chvíli netušil, co z toho může být."

A podle doktorů je to problém na hranici hýžďového a stehenního svalu. Pro sprintery nic nezvyklého, i když při tropických teplotách, které aktuálně v Berlíně jsou, by podobných zranění mělo být samozřejmě méně.

„Bylo to překvapivé, ale ti, kteří ho znají, ví, že jeho konstituce a hlavně zadní stehenní sval je velmi citlivá,“ přidal svůj pohled po finále stometrového sprintu manažer elitních světových atletů Alfons Juck.

Jimmy Vicaut patří v šestadvaceti letech mezi výjimečné evropské talenty, ale už v tomto věku je jeho tělo poměrně dost opotřebované. A nestalo se mu poprvé, že by po skvělém výkonu nenastoupil do finále.

„Ano, bylo to už i na mítincích a šampionátech, u něj to i vzhledem na jeho celkovou zdravotní situaci není překvapivé. Zharnel Hughes s Boltovy stáje si to tak mohl vychutnat,“ připomenul Alfons Juck jméno vítězného Brita, kterého trénuje bývalý kouč Usaina Bolta Glen Mills.

Zharnel Hughes si totiž ve finále doběhl pro evropský titul a časem 9,95 ještě posunul rekord šampionátu.