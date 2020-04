‚Korona, korona.‘ Na vytrvalce Homoláče pohlíželi během tréninku v Keni jako na vetřelce

V Keni tráví v posledních letech tolik času, že už si tam našel spoustu přátel, jenže letos si mezi místními paradoxně připadal spíš jako nezvaný host. Z vytrvalostního běžce Jiřího Homoláče měli lidé strach a někteří se mu jako Evropanovi vyhýbali z obav nákazy koronavirem. Praha 19:58 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český vytrvalec Jiří Homoláč | Foto: Luděk Peřina | Zdroj: ČTK

„Loni jsem tam z celého roku strávil asi šest měsíců. Měl jsem i vlastní apartmán, takže jsem se měl kam vracet, do svého,“ vysvětlil Homoláč Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vytrvalec Jiří Homoláč se po vypuknutí koronavirové krize necítil v Keni zrovna příjemně. Více v příspěvku Davida Nyče

Český vytrvalec je zkrátka v Keni skoro jako doma. V Itenu mu obvykle nic nechybí, kromě vlastního apartmánu ani skvělé počasí, nadmořská výška nebo přítomnost tisícovky dalších vynikajících běžců.

Jenže tentokrát si připadal jako nevítaný host. Na atleta z Evropy, kde ve velkém vypukla pandemie koronaviru, tam koukali, mírně řečeno, skrz prsty. Tedy prsty si prý místní dávali spíš přes ústa, aby je náhodou běžící cizinec nenakazil.

„Změnilo se to tak začátkem března. Najednou jsme běželi a děcka volala ‚korona, korona‘. Dospělí se třeba úplně otočili na druhou stranu nebo si ustoupili do krajnice,“ popsal Homoláč.

Pražský maraton se poběží v říjnu. Nové termíny mají i další závody seriálu RunCzech Číst článek

Jak se říká, aby snad český vytrvalec chodil kanály. Úplně komfortně se prostě během tréninků v Keni necítil.

„Oni sledují zprávy dost, jede to tam v každé restauraci. Mají rádia a informace ze světa si mezi sebou řeknou. Navíc to bylo hlavní téma,“ řekl třicetiletý atlet.

Teď už je ale nějaký čas doma. Ze soustředění v Keni se musel vrátit předčasně, potkalo ho totiž to, co i řadu dalších sportovců pobývajících v zahraničí – tedy přebookovat letenky, sbalit kufry a vyrazit do Česka, dokud je to ještě možné.

„Bylo to dost narychlo. I v Keni byl první potvrzený případ a hned chtěli dělat opatření jako uzavírání letišť a rušení letů. Takže jsme si přebookovali letenky,“ dodal Jiří Homoláč, který ročně naběhá přes sedm tisíc kilometrů a několik stovek právě na keňských cestách a oválech.