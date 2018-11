Nejen manžel Věry Čáslavské. Atlet Josef Odložil by oslavil 80. narozeniny

„U Pepíka se mi líbí, že je tak rozumný, že má svůj plán, za kterým jde v závodě od prvního do posledního metru,“ vyprávěl kdesi Emil Zátopek.

V Jeseníkách při osmikilometrovém okruhu do školy a zpět mohl zlínský rodák zkoušet nástupy prakticky odmala. I proto se Emilu Zátopkovi líbila Odložilova taktická vyspělost, Jarmile Kratochvílové pak celý Josef Odložil.

„Měl úžasnou postavu, takže jsme ho mladí obdivovali, protože byl zároveň i hezký a pěkně na té dráze vypadal,“ svěřila se Kratochvílová Radiožurnálu.

A do oko padl bývalý moderní pětibojař i jiné hvězdě domácího sportu. Čtyři roky poté, co z Tokia přivezl překvapivou stříbrnou medaili, se i z dalších her v Mexiku vrátil s cenným kovem. Na krk by ho ale nepověsil. S fenoménem tehdejších olympijských her Věrou Čáslavskou si Odložil vyměnil svatební prstýnky.

Jak tomu u atletů bývá, po kariéře pobíhal Josef Odložil na dráze stále, jako trenér. Kvůli politickým důvodům totiž opustil Duklu. A později skončilo i jeho manželství s Věrou Čáslavskou. Vystudovaný učitel s doktorátem z filozofie se na pár let znovu dostal do Mexika, aby připravoval tamní závodníky.

Po revoluci se dočkal rehabilitace a vojenskou uniformu oblékal až do své smrti. V roce 1993 po návratu z Iráku, kde vedl Mírové sbory OSN, zemřel po potyčce se svým synem. Na Josefa Odložila dává každoročně vzpomenout jemu věnovaný memoriál.