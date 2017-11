To jsou zážitky, na které člověk nezapomene, rozplývala se Vrabcová-Nývltová po maratonu

Po úterním teroristickém útoku mimořádně sledovaný a zesílenými hlídkami i dalšími opatřeními zabezpečený maraton v New Yorku vyšel nejen pořadatelům. Zaskvěla se i česká olympionička Eva Vrabcová-Nývltová. Při svém prvním startu na největším maratonu světa, který patří zároveň k nejuznávanějším, skončila sedmá v osobním rekordu. Svůj čas stlačila o devatenáct sekund pod dvě a půl hodiny. New York 8:54 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká atletka Eva Vrabcová-Nývltová | Foto: Michal Doležal, ČTK

První potlesk patřil na Manhattanu právě české běžkyni, která šestnáct kilometrů před cílem figurovala v čele vedoucí skupiny závodu.

„To byl úžasný zážitek, protože jsem si i v průběhu trati říkala, ty jo, čtyřicet minut na čele, to se mi na lyžích nepodařilo ani první kilometr. To už hodinu? Už hodinu a půl? A takhle jsem si to odpočítávala, a když jsem ještě na 32. kilometru byla společně s nima na čele, tak to byl úžasný pocit,“ přiznala pro Radiožurnál česká běžkyně.

Přesně opačné dojmy atletka zažívala, když se pět dní před závodem ještě doma dověděla, že v New Yorku umřelo osm lidí po teroristickém útoku na místní cyklostezce.

„Když jsem sem odjížděla, tak jsem měla takový nepříjemný pocit, že tady přišli lidi o životy nebo ztratili rodiny a já si sem jedu zazávodit. To pro mě nebylo úplně příjemné. Myslím, že spousta lidí na to vzpomínalo i při závodě a hodně se na startu o terorismu mluvilo.“

Bylo to ještě před tím, než Amerika začala pro změnu napjatě sledovat masakr v Texasu, který se stal krátce po závodě, ve kterém Vrabcové výrazněji utekla jen vítězná Američanka Flanaganová a další dvě závodnice. Čtvrté místo jí uniklo jen o pět sekund. Kdo by si po jejím pátém místě na posledních zimních olympijských hrách pomyslel, že zanedlouho bude rodačka z Trutnova v Central Parku prohánět africké maratonkyně?

„Před třemi lety by mě to nenapadlo ani v nejmenším, ale našla jsem se v tom, takže teď jsem určitě šťastnější. Lidi tady byli fantastičtí a opravdu tu atmosféru dotvářeli úžasně, ale už samotný start na tom mostě… To jsou prostě zážitky, na které člověk nezapomene,“ říká bývalá lyžařka.

Eva Vrabcová-Nývltovová se navíc stala nejrychlejší Češkou, která kdy po zdejším asfaltu tenhle maraton běžela.