Olympijská naděje Moira. ‚Určitě by mohla překonat český rekord,‘ věří její atletický trenér

Jméno Moira Stewartová bylo doposud známé spíše mezi zarytými atletickými fanoušky. To se však změnilo v minulém týdnu, kdy pětadvacetileté vytrvalkyni při její maratonské premiéře jen o pouhých devět vteřin unikl olympijský limit. „Jo, měli jsme to v plánu. Trochu to ale sklouzlo, protože Moira měla krizi," přiznává v rozhovoru pro iROZHLAS.cz její trenér Václav Janoušek. Praha 12:50 6. dubna 2021

Svým výkonem 2:29:39 se odchovankyně ze Spartaku Praha 4 zařadila na třetí místo českých historických tabulek mezi ženami. Lepší maratonskou premiéru si Stewartová nemohla přát, možná tedy až na těch devět vteřin, které chyběly k tomu, aby se v létě představila v Tokiu pod pěti kruhy. Ale podle trenéra se o účast zabojovat ještě pokusí.

Co jste si řekli v cíli, když doběhla jen devět vteřin za olympijským limitem?

Já jsem na ní hrdý. Ta dřina, kterou tomu poslední čtyři měsíce obětovala, ta byla obrovská. Navíc měla natrženou bránici ze sportovního dýchání, takže se dávala od prosince dohromady. Čas je úžasný, těch pár sekund je škoda.

Medaile z mistrovství republiky Pětkrát ovládla trať 10 000 metrů, jednou se ze zlata radovala i na poloviční distanci. V roce 2020 mezi ženami ovládla silniční závod Běchovice - Praha, dva tituly má i z krosu.

Pořadatelé museli kvůli počasí přeložit termín startu, jaké tedy byly podmínky?

Nebylo rozhodně vedro, bylo asi osm stupňů a hodně foukalo, což si myslím, že ovlivnilo ten závěr. Bylo to na letišti, takže to bylo s větrem náročné, ale podmínky byly pro všechny stejné.

Je tedy ve hře stihnout do olympiády ještě další pokus?

Ano, buď maraton a nebo půlmaraton. Do rankingu se počítají i půlmaratony, ale asi to bude spíš maraton.

Dva muži, kteří stojí za jejími úspěchy - otec Eddie a trenér Václav:



Moiře při její maratonské premiéře pomáhal její bratr, že?

Ano, Gerron běhá sice 800 a 1500 metrů, ale ten maraton zvládl i bez speciální přípravy. Měl původně běžet na 25. až 30. kilometr, ale on na mě v průběhu zavolal, že fouká a chce ségře pomoct a dotáhl to až do cíle (Gerron doběhl v čase 2:30:05).

V jakých podmínkách se vlastně připravuje?

Poslední tři roky jí podporují jen rodiče a menší podporu měla taky od reprezentace. Jinak chodila na brigády. Od podzimu jí vzali do střediska Olymp, které spadá pod ministerstvo vnitra a má tak trochu větší klid na přípravu. Kdyby ale nebylo jejího táty, který řekl, ať to zkusí, tak by se na tu úroveň asi nedostala.

Táta jako vzor Moiřin otec Eddie Stewart běhal krosové závody za skotskou reprezentaci a dvakrát startoval na mistrovství světa. 10 kilometrů uměl na silnici pod 30 minut a maraton zvládl nejrychleji za 2:23.

Kdy jste se rozhodli, že Moira vyzkouší právě nejdelší atletickou disciplínu?

Bavili jsme se o tom už před dvěma lety, ale shodli jsme se, že to zkusí až před olympiádou. Na desítku by to bylo složité, pak se jí povedl půlmaraton na mistrovství světa v polské Gdyni (1:11:08) a ukázalo se, že na to může mít. Ta myšlenka pak definitivně vznikla loni v listopadu.

Kde vidíte její limity, kam by až mohla své maratonské maximum posunout?

Je to otázka hlavně zdraví a musí jí to taky bavit. Neodhadnu si to teď tipovat, ale myslím, že by určitě mohla překonat český rekord.

Český rekord Českou maratonskou rekordmankou je Eva Vrabcová-Nývltová. Ta zvádla 42 kilometrů a 195 metrů za 2 hodiny, 26 minut a 31 sekund.

Jak dlouho už trvá vaše spolupráce?

Začal jsem ji trénovat, když bylo Moiře 15 let, takže přes 10 let. Byla mi jasné, že to bude vytrvalkyně, ale potřebovala nabrat rychlost. Ale myslel jsem si, že strop pro ni bude půlmaraton.

Jaká byla nejvyšší kilometráž během přípravy na maraton?

Okolo 180 kilometrů za týden a příprava trvala zhruba čtyři měsíce

A co její bratr Gerron, nebude se chtít po vzoru sestry také zaměřit na maraton?

Až dá 1500 metrů pod 4 minuty a 5000 metrů pod 14:30, tak můžeme o maratonu uvažovat. Je na to pořád ještě mladý, ale myslím, že když u toho vydrží, tak by jednou mohl být mezi českou maratonskou špičkou.

Takto probíhala příprava na maratonskou premiéru v podání Moiry Stewartové: