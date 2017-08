'Když jdu na dráhu, myslím jen na vítězství.' Usain Bolt o svém posledním závodě v kariéře

V pátek večer by měl Usain Bolt postoupit do semifinále běhu na 100 metrů. Sobotní finále pak bude nejspíš jeho posledním závodem v kariéře. Jamajský sprinter, který v letošním sezóně není jasným suverénem, chce zvítězit a předvést to nejlepší, co v něm je. Londýn 18:11 4. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Usain Bolt při tiskové konferenci před světovým šampionátem | Zdroj: Reuters

Světový rekordman z nejsledovanějších sprinterských disciplín se v Londýně bude loučit s kariérou a ke svým 11 titulům mistra světa by rád přidal další. Navíc na olympijském stadionu v britské metropoli nikdy neprohrál.

„Já si vždycky věřím, a když jdu na dráhu tak prostě myslím jen na vítězství. Jsem připravený do toho opět jít naplno a moc se na tu soutěž těším. Můj tým mi věří a já budu zase chtít dokázat, že jsem nejlepší a předvedu všechno, co ve mně je,“ vypráví Bolt.

Ten má za sebou v aktuální sezoně jen 3 starty. Stovky v Kingstonu, Ostravě a Monaku. Všude ale vyhrál a i když letos předvedl zatím jen průměrný čas 9, 95 sekundy, i tak patří mezi nejlepší sprintery. Velké ambice měl Kanaďan De Grasse, který s nadměrnou podporou větru běžel ve Stockholmu 9,69 vtěřiny, ale ten se nakonec kvůli zranění odhlásil.

Opět se tak možná bude opakovat setinový souboj Bolt Gatlin z posledního šampionátu v Pekingu. To, že by chtěl Bolt porazit hlavně svého dlouholetého amerického soupeře spojovaného s dopingem, ale odmítá.

„Ne, není to pro mě satisfakce. Já prostě jdu do boje proti nejlepším atletům na světě a neřeším jednotlivce. Samozřejmě ale budu rád, když ho porazím. Podívejte se na Gatlina na americkém šampionátu. Všichni říkali, že tam nevyhraje a on opět ukázal, jaký je to závodník,“ komentuje jamajský sprinter.

„Vždycky jsem závodila po jeho boku. Byla to éra Bolta, které jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit. Kolikrát jsem se s ním mohla setkat i osobně. Na něj se tedy těším speciálně,“ přiznává pro Radiožurnál česká oštěpařka Barbora Špotáková.

„Usain Bolt je génius. Nenapadá mě kromě Muhammada Aliho nikdo, kdo by svůj sport ovlivnil stejně jako on. Můžete se v hospodě dohadovat o tom, kdo je nejlepší fotbalista nebo tenista, ale o nejlepším sprinterovi není pochyb,“ doplňuje šéf světové atletiky a bývalý skvělý mílař Sebastian Coe.

Desetidenní šampionát začne v Londýně pátečním slavnostním zahájením v 19 hodin českého času.