'Když vyhraju, skončím.' Newyorský maraton má po 40 letech americkou vítězku

Fanoušci americké atletiky si museli na svou vítězku jednoho z nejprestižnějších maratonů počkat přesně čtyřicet let. Americká běžkyně triumfovala v New Yorku naposledy v roce 1977. Šlo o Miki Gormanovou, která závod ovládla i v roce 1976. V té době ale jen těžko někdo mohl tušit, že čekání na další americkou vítězku se protáhne až do nového tisíciletí. Tuto nelichotivou šňůru letos přetrhla Shalane Flanaganová.

New York 11:55 6. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít