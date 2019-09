Dva nejlepší Keňani v běhu na 5000 metrů nepojedou na mistrovství světa. Chybí jim dopingové kontroly

Keňští vytrvalci Michael Kibet a Daniel Simiyu nebudou moci kvůli nesplnění antidopingových podmínek startovat na mistrovství světa v Dauhá. Nejlepší dva běžci na 5000 metrů z letošního národního šampionátu se nepodrobili povinným třem mimosoutěžním kontrolám, což byla jedna z podmínek ke startu na atletickém šampionátu. Nairobi 11:00 25. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Keňští vytrvalci Michael Kibet (na snímku) a Daniel Simiyu nebudou moci kvůli nesplnění antidopingových podmínek startovat na mistrovství světa v Dauhá | Foto: Michal Beránek / CNC | Zdroj: Profimedia

Keňští funkcionáři do poslední chvíle doufali, že mezinárodní federace IAAF umožní oběma běžcům v Dauhá startovat, nakonec ale výprava odletěla do Kataru bez nich. Do pětikilometrového závodu tak Keňané nasadí jen dva muže, Nicholase Kimeliho a Jacoba Kropa.

Vytrvalecká velmoc Keňa je pod přísným dohledem Jednotky pro bezúhonnost atletiky (AIU) kvůli množství dopingových případů z poslední doby.

V minulých pěti letech bylo za porušení pravidel potrestáno zhruba 60 Keňanů, mimo jiné bývalý olympijský vítěz v běhu na 1500 metrů Asbel Kiprop, olympijská šampionka v maratonu Jemima Sumgongová či vítězka maratonů z Bostonu a Chicaga Rita Jeptoová.

Keňská výprava tak před mistrovstvím světa utrpěla další ztráty. Minulý týden vzdal kvůli zranění účast obhájce titulu na 1500 m Elijah Manangoi, půlkařka Jackline Wambuiová a čtvrtkařka Linda Kagehaová nemohou závodit kvůli příliš vysoké hladině testosteronu v těle.