Mayerův desetibojařský rekord je srovnatelný s Boltovými výkony. Podle Dvořáka se může ještě zlepšit

Těžko mezi sebou porovnávat atletické světové rekordy, ten nejnovější by se ale v pomyslném žebříčku dal zařadit hodně vysoko. Francouzský desetibojař Kévin Mayer předvedl na mítinku v Talence 9126 bodů a jeho výkon se dá přirovnat třeba i k těm, které předváděl fenomenální sprinter Usain Bolt. Talence 17:00 17. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kévin Mayer v březnu 2018 | Zdroj: ČTK

Kévin Mayer se na mistrovství Evropy v Berlíně loučil v slzách. Právě tam měl na světový rekord útočit, teď měl být právě čtyři týdny po vrcholné formě, přesto rekord pokořil.

„Kévin takovýhle políček potřeboval. V té chvíli to nebyl úplně vícebojař, za posledních pět let absolvoval jen pět desetibojů, to je z mého vícebojařského pohledu dost málo. Pak jsem se bavil s jednou bývalou vícebojařkou, která říkala, že nemá motivaci startovat jinde než na šampionátech. Tady se ukázalo, že motivaci našel,“ říká trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák.

Světový rekord v desetiboji padl. Francouz Mayer zlepšil jeho hodnotu na 9126 bodů Číst článek

Po závodě mluvil Mayer o perfektním výkonu a pro ty, co si neumí Francouzův historický součet zařadit do kontextu ostatních rekordů, má Dvořák nápovědu.

„Všechno je to 'souměřitelné', ale v momentě, když se člověk podívá do jediného hmatatelného, což jsou bodovací tabulky IAAF, tzv. maďarské tabulky, tak se to srovnávat dá. A Mayerových 9126 bodů je v těchto tabulkách 1283 bodů, což je na 100 metrech čas 9,78, tedy čas, který na této planetě běželo jen pět lidí, pokud se nepletu.“

Ve své kanceláři na pražském Strahově pak domácí reprezentační šéftrenér trochu posmutněl, že on ani Roman Šebrle neuměli tak dobře skok o tyči, i kvůli tomu nezůstali oba Češi světovými rekordmany déle. Právě v osmé disciplíně Francouz své konkurenci uletěl.

„On je stejného ražení, jako jsem byl já s Romanem. Má to postavené na tom, aby byl rychlý a skočný, což doplňuje velice kvalitními vrhy. Proti nám má navíc tu devízu, že umí skákat o tyči, což jsme se my s Romanem nikdy nenaučili,“ popsal Radiožurnálu Dvořák.

Běžec Kipchoge vylepšil při Berlínském maratonu světový rekord, původní překonal o víc než minutu Číst článek

9126 bodů nemusí být maximum

K Mayerovu mimořádnému výkonu mohl pomoct i fakt, že šlo o menší závod, navíc v domácím prostředí.

„Je to plus. Musí se sejít všechno. Závodník, stadion i počasí musí mít formu. A to bylo v Talence naplněno se vším všudy. Je tam skvělé publikum, když jsem viděl tu patnáctistovku, tak takhle jsem stadion v Talence neviděl zaplněný a vřící.“

O víkendu se Mayer sice až na závěrečnou patnáctistovku blížil osobním rekordům, takřka nechyboval, i tak může šestadvacetiletý blondýn světové maximum znovu vylepšit.

„Na vícebojařský svět se dá nahlížet jedním i druhým pohledem. Já jsem celou kariéru poslouchal, že jsem ten, který neumí nic pořádně. Ono to o tom trochu je, ale vícebojař je ten, který během dvou dní dokáže předvést, co v něm vězí. Mayer to dokázal, neříkám na 100 procent, ale hodně přes 90,“ uzavřel Tomáš Dvořák, podle kterého může Kévin Mayer překonat i další velkou metu - 9200 bodů.