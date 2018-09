Rekord Kratochvílové je v mých silách, troufá si Semenyaová. Hormonální léčbu dál odmítá

Je jednou z největších hvězd současné atletiky a osud její závodní kariéry je teď v rukou právníků. Caster Semenyaová se letos výrazně přiblížila 35 let starému světovému rekordu Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů. Kvůli přirozeně nadměrné hladině testosteronu se ale musí od listopadu léčit, aby mohla dál závodit se ženami. To je ale pro Jihoafričanku nepřijatelná varianta. Ostrava 13:25 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Caster Semenyaová | Foto: Arnd Wiegmann | Zdroj: Reuters

„Nebudu o tom mluvit, je to na týmu právníků. Opravdu to neřeším,“ řekla stručně, ale bez nějakých negativních emocí hvězda Kontinentálního poháru Caster Semenyaová na otázku ohledně své další budoucnosti na dráze.

Za druhý nejdelší výkon páté místo. Vadlejcha vyřadila pravidla, Ogrodníkovou znervóznili diváci Číst článek

Na vítkovickém stadionu ve skvělém čase ovládla osmistovku a na poloviční trati byla druhá v národním jihoafrickém rekordu.

„Vím jenom, že řekla, že léčit se nebude. Ale jak bude pokračovat v závodění, to nevím,“ říká Jarmila Kratochvílová, podle které je Semenyaová lepší závodnicí než byla právě světová rekordmanka z Golčova Jeníkova.

Aktuálně ale podle Mezinárodní atletické federace IAAF vedené také bývalým běžcem Britem Coem od prvního listopadu nesmí Jihoafričanka závodit bez léků snižujících hladinu testosteronu.

„Buď se bude léčit a zůstane na tratích, které běhá, nebo se nebude léčit a bude moct běhat tratě delší než jedna míle. Pokud to Coe zase nezmění. Nejsem si jistá, jak by to zvládala. Beru to tak, že se s tím narodila, v každém případě ale chápu závodnice, které s ní nechtějí závodit, ale v současné době říkají jinou možnost,“ říká Jarmila Kratochvílová.

‚Stále se zlepšuju‘

To ale bude pravděpodobně platit už jen do konce října, pokud nepřijde nějaký zvrat v podobě rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu, který by nařízení IAAF zrušil.

A tak Semenyaová stále může mluvit o útoku na světový rekord na osmistovce „Určitě je to naším cílem. Stále se zlepšuju i na poloviční trati. Jsem připravena a teď musíme ještě vyhodnotit, co udělat lépe, aby byly ty časy ještě lepší.“

„K rekordu mi chybí necelá sekunda a určitě je v mých silách se ještě zlepšit, když budu tvrdě pracovat. Potřebuju ale běhat rozumně a zůstat zdravá a pak můžeme zvládnout, co chceme,“ říká kontroverzní Jihoafričanka s mužskými rysy s přesvědčením, že by měla i v příštím roce závodit za stejných podmínek jako letos, tedy bez léků, které jí už po senzačním titulu mistryně světa v roce 2009 srazily z pozice dominantní běžkyně.