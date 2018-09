Za druhý nejdelší výkon páté místo. Vadlejcha vyřadila pravidla, Ogrodníkovou znervóznili diváci

„Beru to tak, že jsem si konečně skvěle zaházel a cítil jsem se dobře. Šel jsem do závodu s tím, že musím přehodit Thomase Röhlera v prvních třech hodech. Ve třetím se mi to povedlo, ale cítil jsem, že tohle je v jeho možnostech,“ řekl Radiožurnálu po Kontinentálního poháru Jakub Vadlejch.

Olympijský šampion Thomas Röhler nakonec ve třetí sérii výkon Vadlejcha 84 metrů a 76 centimetrů těsně překonal.

Podle pravidel Kontinentálního poháru tak dál pokračovali jen lepší ze čtyř týmů a vítězný Němec se pak v závěrečné sérii dostal až na 87,07. I tak ale Vadlejch převedl svůj nejlepší výkon po velkých letních problémech se zády.

To Nikole Ogrodníkové se nedařilo. Paradoxně kvůli divákům. „Myslím, že tahle atmosféra na mě trošku dolehla, bylo to o dost silnější než na Zlaté tretře. Ani v Berlíně (na mistrovství Evropy) taková atmosféra nebyla. Bylo to fakt neskutečné,“ chválila Nikola Ogrodníková ostravské fanoušky a zároveň je srovnávala s těmi, kteří jí v srpnu pomohli na olympijském stadionu v Berlíně ke stříbru z Evropského šampionátu.

Nakonec z to ho ale byl pro ni podprůměrný výkon 56 metrů a 61 centimetrů a 7. místo

„Jak všichni začali tleskat a skandovat, projela mnou vlna nervozity a začala jsem bláznit na rozběhu. Byla jsem přehecovaná, běžela jsem rychle a hod jsem nezvládla technicky,“ nechala se strhnout publikem ostravská rodačka Nikola Ogrodníková.

Souboj kontinenttů, ve kterém se představilo 16 aktuálních mistrů světa, ovládl spojený tým Severní a Jižní Ameriky před domácí Evropou.