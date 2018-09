Jsme jen loutky, žádná týmovost tu není, stěžuje si koulař Staněk na pravidla Kontinentálního poháru

Na výjimečnou atletickou akci se Tomáš Staněk dlouho těšil, ale z vítkovického stadionu odcházel se špatnou náladou. Důvodem byla specifická pravidla Kontinentálního poháru, kvůli kterým měl v celém závodě jen 3 pokusy. Navíc ho porazil koulař s horším výkonem a tak si chválil jen podporu fanoušků v Ostravě Ostrava 8:59 9. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk byl klasifikován jako šestý | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

„Možná se to mohlo líbit divákům, ale myslím, že výkony by byly úplně jiné, kdyby soutěž byla klasicky na šest pokusů. Bohužel s tím nic nezmůžeme, jsme jenom loutky,“ litoval po svém vystoupení na Kontinentálním poháru koulař Tomáš Staněk.

Čtvrtý koulař ze světového i evropského šampionátu měl ze tří pokusů nejlepší výkon 21 metrů a 22 centimetrů, ale jeho parťák z týmu Evropy Polák Haratyk se před něj ve třetí sérii dostal.

To znamenalo, že v závodě český atlet skončil, protože dál pokračovali jen nejlepší z každého týmu - takže třeba i Nigérijec Enekwechi, který měl skoro o půl metru horší výkon než Staněk

„Je tam jasně zvýhodněná Afrika, kde je jeden hodně slabý a druhý postoupí, i kdyby měl 20 metrů. To si myslím, že není fér,“vyčítal organizátorům akce jednu z novinek v pravidlech na Kontinentálním poháru Tomáš Staněk.

Pohled na výsledky, ve kterých je český koulař šestý a Nigérijec s horším výkonem čtvrtý je dost nezvyklý. A Staňka mrzelo, že v prvních třech pokusech to byl pro něj jen o souboj s Polákem Haratykem

„Není to o týmu. Sice se říká, že je, ale není. Abyste si hodili další pokus, musíte ho porazit. Žádná týmovost tam není, jen se snažíte být co nejvýš. Ale moc jsem to nepobral, protože každý říká něco jiného. Štve mě, že jsem nehodil daleko, hážu tu hrozně rád,“ doplnil zklamaný Tomáš Staněk.

Před Kontinentálním pohárem totiž věřil, že může ještě vylepšit svůj výkon z minulého týdne 21 metrů a 87 centimetrů. Ten by mu ve Vítkovicích stačil na druhé místo, protože ani mistru světa Walshovi ani olympijskému vítězi Crouserovi se v soutěži s novými pravidly nedařilo.

Koulař Tomáš Staněk, házel na Kontinentálním poháru za Evropu ve vlastním dresu, protože pro něj žádný neměli! "Naštěstí jsem měl pro jistotu svůj, jinak bych asi házel nahý," říkal naštvaný i proto, že měl v Ostravě blízko k postupu do semifinále. Skončil šestý s výkonem 21,22 m pic.twitter.com/Mdr5YkJaZM — Ivana Roháčková (@IvanaRohi) 8 September 2018