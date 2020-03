V Číně se pomalu začíná znovu závodit, v Pekingu se bez diváků konal vrhačský mítink

Po celém světě se ruší sportovní akce kvůli šíření nového typu koronaviru, ale v Číně po více než měsíční pauze začali znovu závodit atleti. Nejlidnatější země světa, ze které se nemoc COVID-19 rozšířila, už má podle tamních úřadů vrchol epidemie za sebou, a tak v Pekingu mohli sportovci vyrazit do haly. I když zatím bez diváků. Peking 23:06 16. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletika (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V Číně se celkem nakazilo přes 80 tisíc lidí novým koronavirem, ale počet případů podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) klesá. A na vrhačském mítinku, který byl především pro atlety trénující na sportovištích pekingské univerzity, se blýskla kvalitním výkonem 19,70 metru dvojnásobná mistryně světa v kouli Li-tiao Kung.

Poměrně rychlé obnovení soutěží v Číně nezaskočilo odborníka na mezinárodní atletické prostředí a manažera sportovců Alfonse Jucka.

„Není překvapením, že se v Číně už soutěží. Na druhou stranu vím, že vedení Diamantové ligy má právě v těchto dnech jednat o tom, jak se posune začátek sezony, protože nikdo neočekává, že se úvodní mítink Diamantové ligy v Dauhá 17. dubna a potom čínské mítinky budou konat,“ nepodléhá Juck přílišnému optimismu, ke kterému by obnovená sezona v Číně mohla svádět.

Původně plánovaný začátek prestižní Diamantové ligy je na programu v Kataru, na něj mají navázat dva květnové závody právě v Číně. Další aktuální otázkou je, jak se k pandemii postaví světová atletika v čele s Britem Sebastianem Coem.

„Jak je to se světovou atletikou, to je opravdu ve hvězdách. Zatím se ruší dubnové akce a pomalu přichází i květen. Všechno bude záviset na tom, co se stane a jak se sportovní svět vypořádá s konáním či nekonáním olympijských her a následně i mistrovstvím Evropy v Paříží,“ doplňuje Alfons Juck.

Juck zmiňuje dokonce letní olympiádu v Tokiu, přestože její organizátoři i Mezinárodní olympijský výbor stále ujišťují, že největší sportovní akce roku 24. července přeci jen začne. Čínská atletická federace každopádně oznámila, že už má v kalendáři na duben naplánované další závody.