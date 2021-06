Koulař Staněk poprvé v sezoně vrhl 21 metrů, smíšená štafeta sprinterů je blízko olympijské účasti

Koulař Tomáš Staněk na mítinku Kladno hází předvedl letošní osobní maximum 21,00 metru a skončil druhý. Českého rekordmana porazil jen Portugalec Francisco Belo výkonem 21,27 m. Smíšená štafeta na 4x400 metrů se českým rekordem a nejlepším letošním světovým časem 3.14,84 výrazně přiblížila účasti na olympijských hrách v Tokiu. Kladno 18:46 15. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková | Zdroj: ASC Dukla

Staněk si sezonní maximum dosud posouval jen po decimetrech, protože se potýkal s následky svalového zranění nohy z haly. V úterý přidal úřadující halový mistr Evropy k dosud nejlepšímu výkonu z Diamantové ligy ve Florencii 68 centimetrů. Vedle tohoto vrhu se přes dosavadní nejlepší výkon sezony dostal i ve zbývajících dvou měřených pokusech, v nichž zapsal 20,51 a 20,44.

„Zase to byl každý pokus jiná ves, ale aspoň už to lítá za 20,50. Ani ta jednička nebyla dobrá, to mi úplně zůstalo v ruce. Ale konečně to šlo trošku dopředu, tak to i tak dokázalo letět. Před závodem jsem říkal, že beru cokoliv nad 20,70. Jednička ještě takhle nepovedeným hodem z dlaně, to musím být spokojený,“ řekl Staněk.

Na nohu je pořád opatrný, v rozcvičce mu při špatném pohybu v problematickém místě cuklo. „Tak jsem si říkal, že ji musím mít u sebe, aby mi nikam neodjela a nevytahovala mě zbytečně,“ doplnil český rekordman, kterému bylo v pondělí 30 let. Od pořadatelů dostal k jubileu dort.

Smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Patrik Šorm, Pavel Maslák, Lada Vondrová a Barbora Malíková se časem 3.14,84 zařadila na první ze tří postupových míst, která jsou pro olympiádu k dispozici na čas. „Úleva to je, ale ještě není konec. Musíme věřit, že ostatní nepoběží líp. Věřili jsme, že poběžíme kolem 3.15,5, v takový čas jsem úplně nevěřil,“ radoval se Šorm. Kvalifikační období končí 29. června.

Vondrová na svém úseku běžela hluboko pod 52 sekund. „Cítila jsem se dobře a myslím si, že forma je. Potřebovala jsem chytit dobrý závod. Jsem ráda, že se to tady povedlo, protože kolektivní úspěch je ještě sladší než individuální,“ uvedla.

Dobrou formu pak potvrdila v individuálním závodě, v němž si vylepšila sezonní maximum o více než půl sekundy na 51,45. Druhým nejlepším výkonem kariéry se na desetinu přiblížila osobnímu rekordu i ostrému olympijskému limitu.

Prospěl jí návrat k intenzivnímu závodnímu programu. „Jsem ráda, konečně to zase šlape. Teď jsem neměla moc závodů. Mně asi nesvědčí soustředit se na jeden závod, potřebuju, aby to jelo. A dneska se to potvrdilo,“ pochvalovala si. I tento výkon by jí mohl k účasti na olympijských hrách stačit.

„Já doufám, musím to zaťukat, nechci nic zakřiknout. Doufám, že bych se tam měla dostat na čtvrtce, štafeta by byla super bonus,“ dodala. Na závěr programu si zaběhla ještě dvoustovku, ve které skončila druhá v osobním rekordu 23,35 sekundy. Rok staré maximum z tohoto stadionu si vylepšila o pět setin.

Druhou příčku v hodu oštěpem obsadil mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý, jehož nejdelší pokus měřil 81,30 metru. Porazil ho jen Adrian Mardare z Moldavska (83,82).

Atletický mítink Kladno hází a Kladenské memoriály:

Muži:

100 m (vítr +1,3 m/s): 1. Musah (Dán.) 10,17, ...4. Stromšík (ČR) 10,39, 200 m (+0,3 m/s): 1. Truskauskas (Lit.) 20,53, ...3. Němejc (ČR) 20,76, 400 m: 1. Nene (JAR) 45,78, ...5. Tesař (ČR) 46,47, 800 m: 1. Belbachir (Alž.) 1:46,01, 2. Friš 1:46,32, 3. Hodboď 1:46,40, 4. Šnejdr (všichni ČR) 1:46,47, 1500 m: 1. Bertašius (Lit.) 3:37,97, ...6. Sasínek (ČR) 3:38,69, výška: 1. Randhawa (Malaj.) 222, 2. Bahník (ČR) 219, koule: 1. Belo (Portug.) 21,27, 2. Staněk (ČR) 21,00, oštěp: 1. Mardare (Mold.) 83,82, 2. Veselý (ČR) 81,30.

Ženy:

100 m (+0,7 m/s): 1. Siragusaová (It.) 11,41, 200 m (+1,1 m/s): 1. Siragusaová 22,99, 2. Vondrová (ČR) 23,35, 400 m: 1. Pipiová (Brit.) 51,08, 2. Vondrová 51,45, 800 m: 1. Barthaová-Kériová (Maď.) 2:01,77, výška: 1. Baikštytéová (Lit.) 189, ...4. Hrubá a Pešová (obě ČR) obě 179, koule: 1. Roosová (Švéd.) 19,34, ...4. Červenková (ČR) 17,55, oštěp: 1. Muzeová (Lot.) 62,17, 2. Van Dyková (JAR) 61,19, ...6. Tabačková (ČR) 56,61.

Smíšená štafeta 4x400 m: 1. ČR I (Šorm, Maslák, Vondrová, Malíková) 3.14,84 - český rekord.