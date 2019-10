Kdyby mi někdo na startu řekl, že poběžím osobák, tak mu neuvěřím, řekla nachlazená běžkyně Mäki

Atletka Kristiina Mäki se při své premiéře na mistrovství světa dostala do semifinále. V rozběhu zvládla 1500 metrů v osobním rekordu 4:06,61 a ze všech závodnic tak měla osmý nejrychlejší čas. V rozhovoru pro Radiožurnál řekla, že běžela nachlazená, a kdyby šlo o jiný závod, tak by se kvůli zdraví odhlásila. Dauhá 19:17 2. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletka Kristiina Mäki se při své premiéře na mistrovství světa dostala do semifinále. V rozběhu zvládla 1500 metrů v osobním rekordu 4:06,61 | Foto: Ahmed Jadallah | Zdroj: Reuters

Gratuluji k osobnímu rekordu. Bylo vidět, že vás ta patnáctistovka hodně bolela, sotva jste vyšla schody. Jaký to byl běh?

Běh byl sám o sobě docela dobrý, ale v pondělí, když jsme odcestovali, tak už jsem byla lehce křáplá a v letadle mě to úplně dodělalo. Takže jsem v pondělí nešla běhat, protože jsem si myslela, že to bude špatné, včera se to ještě trochu zhoršilo. Nechtěla jsem ale tenhle závod zabalit. Kdyby to byl jakýkoliv jiný závod, tak neběžím kvůli zdraví, ale tohle jsem nechtěla vzdát. A vyplatilo se to, ale kdyby mi někdo na startu řekl, že poběžím osobák, tak mu nevěřím.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor reportéra Jaromíra Marka s Kristiinou Mäki po jejím osobním rekordu na mistrovství světa v atletice v Dauhá

Nachlazení jste si přivezla už z Čech, nebo až v letadle z klimatizace?

Byla jsem už křáplá do letadla a šest hodin v klimatizaci moc nepomůže, i když jsem se nabalila, takže jsem se pořád modlila, ať je to lepší. Ale asi je slyšet, že nejsem úplně dobrá, ale teď to hodně přebíjí osobák.

V závěru to vypadlo, jako byste trochu vypouštěla, ale to už asi nezbývaly síly.

Jindy mám ten závěr silnější, ale teď jsem poslední kolo moc nevěděla, co se děje. Jenom jsem prostě běžela a pamatuji si v náběhu do poslední rovinky, že je tam Španělka, kterou jsem ještě neporazila a že ji musím porazit, protože byla vedle mě, a když je člověk v tom souboji vedle toho druhého, tak je to fakt o hlavě. Pak jsem chcípla v cíli.

Mluví se tady hodně o klimatizovaném stadionu, jaké byly vaše pocity z toho, co jste tady dnes absolvovala na ploše?

Příjemně mě to překvapilo, že je tam fakt dobře. Nefouká, je příjemně. Rozcvičovala jsem se v hale, takže jsem šla přes vedro. Jinak je to super. Vůbec jsem nevěřila, že to bude takové, ale je to fakt dobré.