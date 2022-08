Zklamaná Vondrová byla od finále daleko. Čtvrtkařka ale věří, že formu prodá na olympiádě

Evropský šampionát v Mnichově skončil pro čtvrtkařku Ladu Vondrovou velkým zklamáním, když v semifinále nedokázala prodat formu a byla daleko od vysněného postupu do finále. Stále patří mezi mladé závodnice a doufá, že její forma bude kulminovat za dva roky na olympijských hrách v Paříži. Do té doby by se měl postupně ukázat účinek změn v přípravě, které s trenérem Jaroslavem Jónem v posledním půlroce udělali. Mnichov 17:30 16. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lada Vondrová | Foto: Iva Roháčková

„Myslím, že se to projeví až příští rok. Ale zaběhla jsem si letos osobák, sice o setinu, ale na takové úrovni už se to nekrouhá po sekundách. Myslím, že dokud se budu tréninkově zlepšovat a budu zdravá, mám pořád třiadvacet let a v Paříži by to snad mělo celé vyvrcholit,“ uvažovala Vondrová, která 23. narozeniny oslaví 6. září.

Loňská mistryně Evropy do 23 let ubrala z nabíhání kilometrů. „Začali jsme běhat víc do kvality. Mám nalítáno strašný kvanta objemu, už se to nedalo zvyšovat, nevydržela jsem to zdravotně. Tak jsme se na to vrhli víc přes kvalitu, víc kvalitních speciálních úseků. Celou sezonu se cítím jako jiný člověk, pracovali jsme i na technice, strašně mě to baví,“ pochvalovala si.

Na červnovém republikovém šampionátu si zlepšila osobní rekord na 51,13 sekundy a na MS postoupila do semifinále, kde měla z Evropanek sedmý čas. Před šampionátem v Mnichově neskrývala, že chce do finále.

„Cítila jsem velkou formu, včera při rozcvičení jsem běžela osobák. Byla jsem připravená dobře, tréninky vypadaly super, nakonec mě tu dali do kupy i zdravotně,“ vrátila se ke dnům bezprostředně před úterním semifinále.

Tam výkonem 51,83 doběhla čtvrtá a k postupu do finálové osmičky měla daleko. „Vyběhla jsem, přišlo mi, že hodně fouká, tak jsem trochu ubrala, pak jsem chtěla zatáhnout, zatáhla jsem, ale celé to bylo o sekundu zpátky,“ litovala. Chce si spravit chuť ve zbytku sezony.

„Jestli letos nezaběhnu pod 51, je to moje chyba, protože jsem fyzicky připravená dobře,“ prohlásila odhodlaně.

Těsně předtím, než přišla na rozhovory s českými píšícími novináři, vyhrála svůj rozběh na 400 metrů nizozemská vicemistryně světa na 400 metrů překážek Femke Bolová, která se v Mnichově pokouší o unikátní double.

„Myslím, že pro ni budou překážky s prstem v nose, když poběží na půl plynu, tak vyhraje. Čtvrtka je předtím, takže to může nahulit naplno. A pak ty překážky, to už si jenom smlsne. Pro ni to tak náročné nebude,“ komentovala Vondrová její misi.

Světový rekord

Přechod na hladkou čtvrtku do budoucna zvažuje i fenomenální americká překážkářka Sydney McLaughlinová, která v Eugene šokovala výrazným posunem světového rekordu.

„Já myslím, že ten svěťák klidně může zaběhnout. Když bude v nějakém kontaktu, dobrý závod, dobrý vítr, tak si myslím, že na to má. (Čas) 50,68 je něco, co by nikdo před rokem nečekal, že je možné běžet,“ vidí Vondrová v McLaughlinové adeptku na překonání historického maxima 47,60, které už od roku 1985 drží reprezentantka bývalé NDR Marita Kochová.

Jedna z největších nadějí české atletiky Vondrová sleduje, jak atletický svět pádí kupředu. „Nám to dost uteklo. Nevím, co dělají jinak. Myslím, že mají lepší zabezpečení, co se týče výživy, lékařů, všech těchto technických věcí. Dělají to podle mě daleko víc chytře než my. My jenom běháme jako blbci, prostě se za tím honíme. Ale oni všechno připravují. Když vidím jejich realizační tým, tak je to prostě úplně jiná nota,“ hledala možnou příčinu.

Pozoruje nizozemskou skupinu, kde jsou s Bolovou další elitní evropské čtvrtkařky Lieke Klaverová a Anna Kielbasińská. „Jsou úplně jinde než my. Myslím, že oni mají úplně jiné znalosti, úplně jiné vybavení,“ popisovala.

S trenérem začínají i těmto aspektům přípravy věnovat větší pozornost. „Teď jsme se na to zaměřili, i na výživu, na suplementaci, na technické věci. Hraje to takovou roli, že to je nenahraditelné. Já jsem prostě malá bílá sprinterka, která, i když si vyrve nohy z prdele, tak pod padesát nepoběží. Takže to musím nahnat všemi možnými okolnostmi okolo,“ připomněla Vondrová heslo, které na OH v Tokiu proslavila mílařka Kristiina Mäki.