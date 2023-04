Běžec Farah se rozloučil s Londýnem, kde zažil největší úspěchy. Poslední závod poběží v září

Narodil se v Somálsku, čtyři zlaté olympijské medaile i šest světových titulů na tratích pět a deset tisíc metrů už ale získal v britských barvách. Řeč je o jednom z nejlepších vytrvalců všech dob Mo Farahovi, který se pomalu loučí se svou kariérou. Na trati Londýnského maratonu se definitivně naposledy představil před publikem města, kde zažil největší kariérní úspěchy. Londýn 16:26 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mo Farah na Londýnském maratonu | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

„Unavený, jsem strašně unavený, ještě teď se klepu. Ale moc si vážím toho, jak mě fanoušci povzbuzováním dotlačili až do cílové rovinky. Právě kvůli nim jsem až do posledního metru bojoval o co nejlepší čas,“ řekl Mo Farah před pěti lety, kdy na Londýnském maratonu zaběhl na trati 42 kilometrů a 195 metrů britský rekord, který drží dodnes.

Možná už v tu chvíli vědět, že až bude končit kariéru, Londýn musí být jednou z jeho posledních zastávek. Svou derniéru v hlavním městě Spojeného království ozdobil devátým místem a časem 2 hodiny, 10 minut a 28 vteřin – zhruba o 5 minut za svým rekordem.

„Ty silné emoce ve mně pořád zůstávají. Ano, největší úspěchy jsem slavil na velkých stadionech, ale energie Londýna je prostě neopakovatelná. Přitom přesně před rokem to tady pro mě bylo hodně těžké,“ připomněl Farah zranění kyčle, kvůli kterém se musel z plánovaného maratonu odhlásit.

Zrušeného startu litoval o to víc, že to bylo přesně 10 let od zisku dvou zlatých medailí na londýnských olympijských hrách, kdy si podmanit jak pět, tak i deset kilometrů.

Triumfy před domácím publikem jakoby Farahovi vlily další energii do žil a na světových šampionátech v Moskvě a Pekingu na pětce a desítce znovu dominoval.

Nejúspěšnější část kariéry pak korunoval na hrách v Riu de Janeiru, kde na obou vytrvaleckých tratích obhájil olympijská vítězství.

Farah rovněž oznámil, v jakém závodě ho fanoušci budou moci vidět naposledy – půjde o Great North Run, největší půlmaraton na světě, který se koná v září v severovýchodní Anglii.

„To bude můj poslední běh. Myslím si, že je to správné rozhodnutí. Věřím, že budu moct trávit více času se svou rodinou,“ řekl čtyřicetiletý Brit.