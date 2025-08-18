Dřív se lámal chleba v šermu, teď je to v překážkové dráze, říká o změnách moderní pětibojař Lukeš
Moderní pětibojař Matěj Lukeš ukončil letošní sezonu Světového poháru životním výkonem, kdy v Alexandrii dosáhl na stříbrnou medaili. Šlo o zakončení přelomové sezony v tradičním sportu, který ale prošel obrovskou změnou. Co všechno se děje ve světě sportu, kdy se místo jízdy na koně běhá překážková dráha? Jak se na změnu adaptoval on a ostatní závodníci? Poslechněte si celý Páteční finiš Kateřiny Neumannové.
Světový pohár moderních pětibojařů jsi letos ukončil tvým největším úspěchem v kariéře - druhým místem v Alexandrii. Je to pro tebe vrchol nejen této sezony?
Určitě to tak je. Mám za sebou i další tři závody Světového poháru a nyní jsem se vrátil z mistrovství Evropy, celá sezona je tedy téměř za mnou. Už zbývá jen mistrovství světa.
Poslechněte si moderního pětibojaře Matěje Lukeše v Pátečním finiši Kateřiny Neumannové
Co se ti v Alexandrii povedlo tak dobře, že jsi vybojoval překvapivé stříbro?
Spíše jsem nic nepokazil a všechno se dobře sešlo. Už předtím jsem cítil znamení toho, že bych mohl jít víc dopředu. Nezdržela mě žádná nehoda, na překážkové dráze jsem měl štěstí a mohl jsem tak vybíhat zepředu. To přišlo po mé nepříliš pravidelné střelbě a v posledním kole jsem se rval o druhé místo - a nakonec jsem z toho vyšel lépe.
Které země dominují modernímu pětiboji? Vypíchneš i nějaká známá jména?
Hodně se to mění. Letošní sezona byla první, kdy se nejezdí na koni, ale běhá se překážková dráha a tam se láme chleba. Moderní pětiboj je sport plný změn a někteří olympijští medailisté celý rok nezávodili, protože pilovali pouze jeden sport, aby byli konkurenceschopní do dalších let. Mezi nejúspěšnější země patří Egypt, Francie, Itálie a troufnu si říct, že pomalu i my.
Mluvili jsme o vašem úspěchu v individuálním závodě, stříbro jste získal i na mistrovství světa v závodě dvojic s Markem Gryczem. Mistrovství Evropy v Madridu se vám také podařilo, v soutěži družstev jste skončili druzí . Ukazuje to něco o síle českého moderního pětiboje?
U nás byl pětiboj vždy silný. Myslím, že to ukazuje také to, že jsme se na změnu dobře připravili a může se s námi počítat i do budoucna. Když jsem jel na první závod, tak jsem nějaké překážky ještě vůbec neviděl, byl to spíše takový průzkum. A my se na to dokázali dobře adaptovat a připravit.
Z Egypta sis kromě úspěchu přivezl i zdravotní komplikace, přetrvávaly u tebe zažívací potíže. Na jak dlouho tě to vyřadilo z tréninku?
Asi jsem nebyl výjimkou. Nijak zvlášť to přípravu nezkomplikovalo, čekal mě regenerační týden a příliš se netrénovalo.
Po olympiádě v Paříži došlo v tak tradičním sportu, jakým je moderní pětiboj, k velké změně - místo jízdy na koni přišla překážková dráha. Vítáš tu změnu, nebo se ti po koních stýská?
Rozhodně se mi stýská, byla to moje nejoblíbenější disciplína.
Předpokládám, že mladší generace se s tou změnou poprala lépe. Pro starší závodníky to častokrát znamenalo přerušení nebo konec kariéry. Jak to zatřáslo se startovním polem závodů na světové úrovni?
Je to obrovský rozdíl. Ideální věk pětibojařů býval až okolo třicítky, nyní se to posouvá k dvacátým rokům. Aktuálně mi je 23 let, takže jsem to možná trochu minul.
Podařilo se některému staršímu závodníkovi se na tu změnu přizpůsobit?
Jde o jednotky pětibojařů, kteří se s tím vypořádali, ale přesto v překážkové dráze trochu ztrácí. Z té změny budou nejvíce těžit ti nejmladší, kteří s pětibojem začínají a můžou s překážkovou dráhou vyrůst.
A cítíš od nějakých závodníků pachuť, že jim ta změna uškodilo v kariéře?
Myslím, že ano. Zároveň s nimi soucítím.
Myslela jsem, že ta dráha je daná svými rozměry, výškou, délkou a náročností a každý si ji může doma napodobit. Je tomu tak?
Ano, ale překážky byly představeny minulý rok v listopadu. Člověku tak trvá, než si je objedná, postaví na míru a přiznávám, že ještě v únoru jsem nějaké díly neměl. Dráha je všude stejná, ve dvou částech se ale před závody losuje, aby ta dráha nebyla úplně vždy stejná.
Zaznamenal jste již nějaké připomínky od týmů a závodníků? Bude se trať postupem času měnit?
O žádných připomínkách nevím, ale jsem přesvědčený, že se to měnit bude.
Celý váš tým je soustředěný na pražské Julisce, závodíte tedy za Duklu. Je pro vás výhoda například to, že se můžete připravovat hromadně?
Určitě. Osobně se rád chodím koukat na mladší atlety, kteří o tom tolik nepřemýšlí a nemají tolik fyzických zábran. Umí jinak posunout těžiště nebo si umí lépe přehmátnout. Když to vidím, tak se mi to lépe napodobuje.
Prozradíš, jak vypadá tvá cestovní výbava na den závodu?
Váží přibližně 25 kilo. Patří tam čtyři kordy a oblečení na šerm, hlavní pistole a jedna náhradní. A dále třeba plavky.
Kde vidí největší prostor pro zlepšení? Jak kombinuje studium s kariérou sportovce? A jak tád tráví čas mezi závody? Poslechněte si celý pořad Páteční finiš s Kateřinou Neumannovou.