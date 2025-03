Čtvrtkařky Manuel a Vondrová jsou na Halovém mistrovství Evropy v semifinále, Jíchovou diskvalifikovali

České čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová jsou v semifinále Halového mistrovství Evropy. Zbytek české výpravy v Apeldoornu neuspěl. Nikoletu Jíchovou po vyšlápnutí z dráhy rozhodčí diskvalifikoval. Šampionát končí i pro běžce Jakuba Dudychu, jeho čas na semifinále nestačil. Apeldoorn (Nizozemsko) 14:22 7. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lurdes Gloria Manuel na HME v Apeldoornu 2025 | Foto: Iva Roháčková | Zdroj: Český rozhlas

Čtvrtkařky Lurdes Gloria Manuel a Lada Vondrová postoupily na halovém mistrovství Evropy do večerního semifinále. Juniorská mistryně světa Manuel v Apeldoornu s přehledem vyhrála svůj rozběh a z prvního místa postoupila i Vondrová po diskvalifikaci vítězky.

Radovala se původně i Nikoleta Jíchová, ale z druhého postupového místa ji rozhodčí rovněž diskvalifikovali kvůli vyšlápnutí z dráhy. Na dvojnásobné trati neuspěli v rozbězích český rekordman pod širým nebem Jakub Dudycha ani Daniel Kotyza, kvalifikací skoku do výšky neprošla Michaela Hrubá.

Devatenáctiletá současná česká jednička Manuel potvrdila roli favoritky. Vedla hned po seběhu, závod ovládla s bezpečným náskokem a časem 51,52 byla nejrychlejší ženou rozběhů. O tisíciny druhá skončila vítězka druhého rozběhu a velká domácí favoritka Lieke Klaverová.

Největší česká naděje v rozběhu očekávala větší boj.

Překvapená Manuel

„Trochu jsem čekala, že se budeme s holkami prát o to, kdo seběhne první. Překvapilo mě to, když jsem sbíhala první a nikdo z holek tam nebyl. Naštěstí je to rychlý čas a bude se od toho odvíjet, jakou dráhu v semifinále dostanu,“ řekla novinářům Manuel.

Věděla, že kvůli nasazení musí běžet rychle, ale nějaké síly jí pro večerní semifinále zůstaly. Při premiéře na vrcholné halové akci touží po finále, kam papírově patří. „Semifinále bude náročné, každý bude chtít do finále. Uvidíme, jak rozdělí semifinálové běhy, a podle toho se to bude odvíjet,“ dodala.

Pětadvacetiletá Vondrová po startu z vnější dráhy původně dokončila svůj běh v čase 51,91 za Amber Anningovou, favorizovaná Britka ale doplatila na vyšlápnutí z dráhy. Diskvalifikované byly celkem tři běžkyně a mezi nimi i Jíchová. Čtyřiadvacetiletá závodnice, jež je specialistkou na 400 metrů překážek, se přitom původně radovala z premiérového pokoření hranice 52 sekund a druhé postupové pozice, na kterou se v cílové rovince šikovně prosmýkla vnitřkem dráhy.

Juniorský mistr Evropy z roku 2022 Jakub Dudycha udával tempo rozběhu, ale v cílové rovince devatenáctiletého reprezentanta předstihli Chorvat Marino Bloudek a Ital Catalin Tecuceanu. „Nechápu, jak se to stalo. Na takhle krátké rovince, která má asi 30, 35 metrů, mě střihnou dva lidi. Nechápu, jak je to možné, ale šampionát pro mě končí. Štve mě to hrozně moc,“ litoval běžec, jemuž dosažený čas 1:48,29 zdaleka nestačil ani na nepřímý postup.

Česká smůla i naděje

„Nečekal jsem, že se dostanu do čela tak jednoduše, ani mě to nestálo moc sil. Pak jsem si běžel takové komfortní tempo,“ pochvaloval si Dudycha začátek závodu. V náběhu do posledního kola věřil, že misi dotáhne k postupu. Ještě větší jistotu cítil poté, co zhruba 100 metrů před cílem odrazil několikátý Bloudkův atak.

„Už jsem byl skoro přesvědčený, že jsem v semíčku,“ přiznal, ale ani zpětně odvážné taktiky nelitoval. „Radši vypadnu takhle, že pro to udělám všechno a pokusím se postoupit, než abych běžel z posledního místa a v cílové rovince předběhl jednoho člověka,“ doplnil Dudycha.

Daniel Kotyza dokončil svůj běh na nepostupové pozici jako čtvrtý a nakonec ho rozhodčí diskvalifikovali za vyšlápnutí z dráhy.

Michaele Hrubé nestačilo k postupu 185 cm překonaných na první pokus. Přes 189 se už nepřenesla a zůstala první pod čarou postupu.

Ve večerním bloku budou o postup do finále bojovat ještě tyčkaři David Holý a Matěj Ščerba.